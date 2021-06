L’Alcúdia celebrarà l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto

La decisió, condicionada a l’evolució de la pandèmia, es va prendre ahir de vesprada en una reunió extraordinària del Consell de l’Entrà.

Ahir de vesprada es va reunir, a la sala de plens de l’Ajuntament de l’Alcúdia, el Consell Sectorial i de Participació de l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto, format per representants de l’ajuntament, de la parròquia i de les comparses participants en la processó cívic-religiosa que cada 7 de setembre, vespra del dia de la patrona, recorre els carrers de l’Alcúdia.

El punt més important de l’ordre del dia era la decisió sobre la celebració o no de l’acte en les festes d’enguany: “Fa un any que reunirem este mateix Consell per a prendre la decisió de no celebrar l’Entrà del 2020, ara donada l’actual situació epidemiològica i l’evolució de les vacunes, des de l’ajuntament pensem que sí que seria possible celebrar l’Entrà en setembre, però evidentment és una decisió de totes les parts implicades en el Consell” amb estes paraules va introduir el tema Andreu Salom, alcalde de l’Alcúdia en la reunió d’ahir. Tot seguit s’inicià un torn de paraula en què cada membre va poder explicar la seua opinió, i finalment tots els membres van decidir que seria bo per al poble que se celebrara, sempre si no hi ha cap circumstància adversa que ho desaconselle des d’ara al dia de la seua celebració.

A l’ordre del dia es nomenà també Fernando Mañó, nou rector de la parròquia de sant Andreu com a vicepresident del Consell, així com a la titular de la regidoria de Festes, Amparo Martí. També es va decidir nomenar assessora de l’Entrà a Oreto Trescolí i coordinador del seguici a Rafael Herrera.

El Consell de l’Entrà es reunirà de nou el 5 de juliol per saber exactament quins grups de cada comparsa participaran i, en conseqüència, quants tabals i dolçaines es necessitaran. Cal dir que hi ha més d’un grup d’adults i de xiquets, de les comparses participants: Pastorets, Vetes, Cabuts, Arquets, Carxofa, Negrets, Tornejants, Grup de Dansa, Bolero, Gropes, Dansadors.