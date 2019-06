L’Alcúdia continua apostant per la mobilitat sostenible amb més ajudes per a l’adquisició de bicicletes

Print This Post

Des de principis d’abril, ja són més de quaranta sol·licituds les tramitades per adquirir bicicletes convencionals i elèctriques: unes subvencions amb les quals es pretén contribuir a la implantació d’una mobilitat més sostenible a l’Alcúdia, entre altres mesures adoptades per l’Ajuntament.

Continuen les subvencions per a l’adquisició de bicicletes convencionals o elèctriques continua a l’Alcúdia. Fins ara, ja són més de quaranta les sol·licituds presentades, tramitades i acceptades a les oficines municipals per poder optar a aquestes ajudes econòmiques.

Així doncs, del pressupost inicial de 15.000 euros convocat dins la campanya Mou-te amb bici, ja s’han repartit 7.860,45 euros entre els veïns i les veïnes del municipi que han demanat la subvenció. Encara que s’esgote la partida pressupostaria inicial, s’han aprovat 15.000 euros més de subvencions per repartir entre els nous sol·licitants: en conjunt, un total de 30.000 euros destinats a aconseguir que l’Alcúdia siga un poble molt més sostenible.

No s’oblida el fet que amb aquesta convocatòria, les bases reguladores de la qual es van aprovar el passat mes de desembre de 2018, també es té com a objectiu fomentar la protecció del medi ambient, ja que al cap i a la fi es busca donar-li prioritat a l’ús dels transports alternatius als vehicles de motor.

Principalment, les ajudes continuen estant basades en dues modalitats principals. Per una banda, poden optar a la subvenció (fins a un màxim de 150 euros per persona) tots aquells i aquelles que hagen adquirit una bicicleta convencional o un kit de conversió de bicicleta elèctrica. No obstant això, si la bicicleta té un preu inferior al mencionat, l’ajuda cobreix el 50% de l’import total.

D’altre costat, també poden accedir a l’ajuda els que hagen realitzat la compra d’una bicicleta elèctrica, en aquesta ocasió, fins a un màxim de 300 euros. Com en el cas anterior, si el preu és inferior a aquest, la subvenció queda limitada també a la meitat de l’import.

Per a tots aquells i aquelles interessades en presentar la sol·licitud, els requisits indispensables continuen sent els mateixos, com el fet de ser majors d’edat, estar empadronats al mateix municipi, o que la compra de la bicicleta s’haja efectuat a partir del 13 de març (la mateixa data de publicació de les bases reguladores en el BOP).