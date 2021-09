L’Alcúdia crea noves borses de treball per al Pla d’Ocupació Local

Connect on Linked in

En el Ple ordinari del mes de setembre s’han aprovat les bases reguladores per a la creació de tres borses de treball emmarcades dins del Pla d’Ocupació per a desocupats menors de 30 i majors de 45 anys.

L’Ajuntament de l’Alcúdia, sent conscient de la situació econòmica actual i amb la finalitat de reduir la taxa de desocupació, que en el cas local incideix de manera especial en les persones menors de 30 i en les majors de 45 anys i sense qualificació professional, considera oportuna la creació de bosses de treball per ajudar a la incorporació al mercat laboral d’estos grups amb una especial dificultat d’accés a una oportunitat laboral.

La mesura va ser aprovada en el Ple ordinari del mes de setembre, celebrat dimarts 28, amb els vots a favor de 12 vots a favor (PSPV i Compromís) i 4 abstencions del Grup Popular.

Tot i que a l’Alcúdia l’atur no és tan alt com a la mitjana del país – amb dades de setembre de 2020 al municipi hi ha una taxa de desocupació del 9%, front al més de 16% nacional- els dos col·lectius que més estan patint la desocupació son els menors de 30 anys (11%) i els majors de 45 (8%), és per tant a estos dos col·lectius amb dificultats d’empleabilitat a qui van dirigides les borses, per tal que obtinguen la pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursats, la qualificació professional mitjançant un contracte laboral i la reincorporació al mercat laboral, en el cas dels majors de 45 anys.

Les tres borses que es creen son per a la prestació de serveis públics de competència municipal: Una Borsa General, per a tasques sense especialització en neteja, construcció o jardineria, una Borsa d’Especialitats, dirigida a oficials de manteniment, auxiliars d’ajuda a domicili i monitors socioculturals i una Borsa de Titulats per a persones amb diplomatura, llicenciatura, grau, cicles formatius o batxiller. Les contractacions de les dues primeres seran del 100% de la jornada i les de Titulats, del 50%, amb contractes d’un més en cas de Borsa general i 2 en les altres dues.

Per a inscriure’s a qualsevol de les tres borses caldrà estar empadronat a l’Alcúdia almenys amb un any d’antiguitat i complir amb les bases, que es publicaran a la pàgina web de l’ajuntament i al BOP. A partir d’eixe moment hi haurà 15 dies pera apuntar-se. A més, es creen dos dades a l’any per a la presentació de noves instàncies d’inscripció i d’actualització de puntuació després d’este primer termini: 10 dies hàbils a partir del 15 de febrer i 10 dies hàbils a partir del 15 de setembre.