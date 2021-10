L’Alcúdia diu adeu als barracons als seus centres educatius

Print This Post

L’Alcúdia procedeix a la retirada de les aules pre fabricades als centres educatius del municipi

Els alumnes del CEIP Heretats de l’Alcúdia deixaran de estudiar en aules pre fabricades ja que arriba la fi dels barracons al municipi.

La regidoria d’Educació i la comunitat educativa de l’Alcúdia estan d’enhorabona. I es que arriba la fi de les aules pre fabricades als centres públics del municipi. Un model d’infraestructura educativa deficient per l’alumnat que va començar quasi fa dos décades i que ara, gràcies a la execució del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, encapçalada pel conseller Vicent Marzà, veu en aquestos dies els seus últims compasos



La retirada dels coneguts com barracons dels espais d’educació pública, com ara el CEIP Heretats, és possible ja que dos dels tres col·legis públics de l’Alcúdia ja conten amb les obres totalment acabades.

Unes obres que han consistit en ampliar les capacitats dels tres centres públics municipals de primària, a les quals s’ha destinat una inversió total de més d’un milió tres-cents mil euros. Intervencions que, com recorda Martínez, han servit per adaptar els centres a tots i totes, amb un clar objectiu: fer de l’escola pública un espai per a la inclusió, la diversitat i la coeducació.

Els treballs de retirada de les aules prefabricades es produïran durant els pròxims dies sense pertorbar el ritme normal de les lliçons dels més menuts del municipi. Una eliminació d’aquestes infraestructures temporals que recuperarà per sempre i per als infants el espai dels seus centres educatius que mai ningú hauria d’haver-los arrabasat.