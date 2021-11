L’Alcúdia en el top autonòmic de risc per Covid

Connect on Linked in

La localitat riberenca de l’Alcúdia ha vist com la incidència de la Covid al seu municipi s’ha quintuplicat, arribant a una situació de risc extrem de contagis per damunt dels 396 positius per cada 100.000 habitants.

Després d’un temps que podriem calificar de relaxació social front a la pandèmia, degut als avanços des de que començara a augmentar el percentatge de ciutadans vacunats amb pauta completa, la incidència de la Covid torna a pujar de manera superlativa.

A la Comunitat Valenciana, tal i com es feia públic la setmana passada, es sumen 408 nous contagis i tres morts a causa del virus. Des de l’última actualització s’han notificat tres brots de 10 o més casos en Ontinyent i València, amb 11 afectats cadascuna; i l’Alcúdia, amb 10 casos. Això ha aconseguit disparar les alarmes a la localitat riberenca, tot i que la mortalitat de la Covid, degut a la immunització, és molt més baixa que al començament de la pandèmia.

En concret, l’Alcúdia es situa a dia de hui en els 396,46 casos per 100.000 habitants. Una tasa de contagis molt elevada dins d’un departament de salut, com es el de La Ribera, que va arribar en un moment no molt llunyà a una situació pràcticament de Covid 0.

Ara, esta situació obliga a les autoritats a demanar molta prudència i a començar a estudiar, en connivència amb la valoració de les institucions sanitàries autonòmiques, plans alternatius al actual que mostren les intencions de maniobrar per tal d’evitar un escenari pitjor.

I ha que estar més alerta que mai, si no volem tornar a un dels episodis més dramàtics de la nostra història sanitària recent. De segur, si es segueixen les instruccions que des dels diferents organismes competents i continuem complint amb els calendaris de vacunació previstos tant per enguany com per a futures temporades, continuarem així mateix gaudint de la vida com sempre hem fet, amb intensitat però amb moderació.