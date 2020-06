L’Alcúdia es prepara per a l’Esport post-Covid-19

Connect on Linked in

El saló de plenaris de l’Ajuntament de l’Alcúdia ha sigut el marc de la conferencia impartida per Marcos Fernández”Tornada a l’activitat física i l’esport Post Covid-19”

Vora 40 representants d’entitats esportives alcudianes han acudit a la xarrada



El Saló de plenaris de l’Ajuntament de l’Alcúdia ha sigut el lloc triat per a l’esdeveniment, ja que la seua estructura permet l’assistència de fins a 50 persones amb totes les mesures de seguretat que marquen les autoritats sanitàries. La xarrada informativa sobre la tornada a l’activitat física i a la pràctica d’esport després de la crisi de la Covid-19, ha estat a càrrec de Marcos Fernández Tárraga, llicenciat en Ciències de l’activitat física i l’esport i màster en gestió esportiva.

Marcos Ferrnández va tindre molta cura en deixar clar que, tot i que en cada fase de la desescalada són els governs central i autonòmic els qui marquen els màxims on es pot arribar en la pràctica de cada esport, a cada poble és l’ajuntament qui sap fins on pot arribar i, per tant, qui decidix quines instal·lacions es poden obrir amb els mitjans humans i materials de què disposa.

També va informar als directius de les diferents entitats esportives de les seues responsabilitats respecte a la planificació dels entrenaments, la identificació dels i les esportistes per tal de facilitar la traçabilitat en el moment que siga necessari, les metodologies dels entrenaments que es poden fer a hores d’ara i els protocols de seguretat i neteja.

Vora 40 representants d’entitats esportives alcudianes han assistit a la xarrada, organitzada per la regidoria d’Esports, i han participat activament, plantejant els seus dubtes, per tal de poder després abordar l’activitat dels respectius clubs i escoles esportives amb la major seguretat per a les persones practicants i també per a les gestores dels clubs.

A l’acte van estar presents la regidora d’Esports, Isabel Madramany i l’Alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom,. Tots dos van mostrar molt d’interés pel contingut de la xarrada. “En estos temps en què tots ens hem d’adaptar a formes noves de fer les mateixes coses, és molt important que un especialista com Marcos Fernández ens explique com podem anar fent camí”, Afirmà Salom. Per la seua banda, la regidora es va mostrar “molt contenta de veure a la sala a la majoria de representants del Consell Municipal d’Esports. Entre tots i totes, aconseguirem tornar a la normalitat amb seguretat”.