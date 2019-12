L’Alcúdia i el Benetússer Handbol van disputar un partit molt igualat (25-22)

Print This Post

El conjunt de l’Alcúdia torna a estar el primer en la classificació.



El Pavelló Municipal de l’Alcúdia es va disputar l’encontre entre dos grans equips d’handbol, l’Alcúdia contra el Benetússer. Dos equips en projecte per a estar en la fase d’ascens a la divisió de plata d’handbol femení. Un partit molt igualat, cap equip va destacar en el marcador. Marcava un equip i a continuació l’altre marcava també. La diferència més gran durant l’encontre va ser de dos o tres gols, no van poder sumar-ne més al marcador i s’arribà al descans en aquest resultat de 14 a 12, a favor de l’Alcúdia.



En la segona part, va passar el mateix, els dos equips van estar molt igualats. Tenien un objectiu comú: buscar la victòria. Es va decidir l’encontre en els últims dos minuts quan dues errades del Benetússer s’aprofità el conjunt de la Ribera per a posar el 25-22 en el marcador.

Després d’aquest resultat, el conjunt alcudià torna a estar el més alt de la classificació per a jugar el play off d’ascens de la divisió de plata. Ara queda un partit per acabar l’any que es disputarà el cap de setmana. Si tot acaba així podríem dir que les xiques de l’Alcúdia, hauran fet els deures en aquest 2019.