L’Alcúdia lliura les ajudes “Músic Becari”

Enguany han sigut 9 joves músics i músiques els becats amb una ajuda total de vora 7.000 euros.

L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, el regidor de Cultura i Activitats Musicals, Jaume Prats i el president de la Filharmònica, Ramón Martorell van fer entrega, el dijous 8 d’abril, de les ajudes Músic Becari de la Filharmònica Alcudiana.

Des de l’any 2004 que es van crear les beques, l’Ajuntament de l’Alcúdia les entrega cada any per a potenciar aquells alumnes que, quan entren a formar part de la Banda, decideixen seguir els seus estudis musicals en el Centre.

La dotació de les beques va ser fins al 60% del cost del curs, de forma que l’Ajuntament de l’Alcúdia i les famílies dels músics-becaris compartixen quasi per meitat els costos d’este aprenentatge. Enguany, la quantitat que s’ha destinat ha sigut de 6.909,15 euros, en total, a repartir entre els 9 joves músics i músiques becats.

Les ajudes es concedeixen cada any als alumnes d’ensenyament professional, independentment del curs matriculat. A més a més, la quantia de les beques també depén del percentatge d’assajos al qual hagen assistit, sent el mínim un 50% dels convocats per la banda.