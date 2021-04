L’Alcúdia per la llibertat d’expressió

Connect on Linked in

L’Ajuntament demana la reforma del Codi Penal i la derogació de la Llei Mordassa

El passat plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar una moció de Compromís per l’Alcúdia, amb l’abstenció del PP, per la que expressa la seua solidaritat amb totes les persones perseguides injustament per exercir el seu dret a la llibertat d’expressió, especialment aquelles per fer-ho a través de la creació artística.

La llibertat d’expressió és un dret fonamental que apareix recollit a la Declaració Universal de Drets Humans o a la Constitució Espanyola. És per això que aquest dret forma part de la base de les democràcies i, per tant, qualsevol limitació d’aquest ha de ser mínima i degudament justificada.

Mercé Sampedro, regidora de Compromís per l’Alcúdia, va advertir que a l’Estat Espanyol es posa en perill la llibertat d’expressió al seu desplegament legislatiu, sobretot pel que fa als delictes d’injúries a la corona, així com amb la vaguetat de la definició del delicte de sedició en el Codi Penal, encara que una de les més greus amenaces a la llibertat d’expressió i altres drets com la reunió pacífica, associació i lliure accés a la informació és la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, coneguda popularment com la Llei Mordassa.

Tot aquest articulat, va dir la regidora, representa una clara amenaça per a la llibertat d’expressió com així ho demostra la repetida publicació d’informes per part d’Amnistia Internacional en contra de la vaguetat de les definicions i l’excessiva gravetat de les condemnes per aquests delictes, a més cal nomenar les condemnes al Regne de Espanya per part del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Amb aquest Codi Penal i la Llei Mordassa s’han anat reprimint algunes expressions, tant polítiques com artístiques, publicades per diferents persones i grups en llocs com les xarxes socials, que han afectat des de cantants a periodistes o titellaires.

L’Ajuntament va manifestar el seu compromís amb la defensa de la llibertat d’expressió com a dret fonamental recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Constitució Espanyola. Igualment va mostrar la solidaritat amb totes les persones perseguides injustament.

Finalment la moció aprovada demana que s’impulse una reforma del Codi Penal amb l’objectiu de garantir el dret a la llibertat d’expressió derogant i/o revisant una sèrie d’articles, de la mateixa manera que s’insta al Govern a que deorogue o modifique l’anomenada Llei mordassa en allò que vulnera les llibertats de reunió pacífica i associació, d’expressió i d’informació.