L’Alcúdia promou una Setmana Santa segura amb un concurs pasqüer des de casa

Connect on Linked in

Les vacances de Pasqua i Setmana Santa són i han sigut sempre per passar-les en família i amb amics. L’any passat ja ens vam quedar sense cap mena de vacances a causa de la COVID-19. Este any ha canviat la situació, però no com a tots i a totes ens agradaria.

A causa de les restriccions i les noves mesures sociosanitàries, les reunions amb amics o familiars no es podran fer. Per eixe motiu, l’Ajuntament de l’Alcúdia, les regidories de Festes i Cultura juny amb la Junta Central de Confraries animen als veïns i veïnes de l’Alcúdia a celebrar una Setmana Santa segura mitjançant el concurs pasqüer “Vestim els ous de Pasqua de Setmana Santa Roscana”.

El tema principal del concurs és pintar o decorar ous, bullits, de Pasqua a casa. L’única modalitat serà Confraries: elements comuns de la Setmana Santa Alcudiana. El concurs estarà obert per a qualsevol ciutadà/na de l’Alcúdia, sense límit d’edat i tan sols es podrà presentar un treball per participant.

Per avaluar els treballs hi haurà un jurat format pel president de la Junta Central de Confraries, la regidora de Festes, el regidor de Cultura i dos artistes plàstiques, Marisa Perales i Lidia Boix.

Hi haurà premis per als treballs guanyadors, 400 € en total, repartits entre les dues categories, l’infantil, fins als 12 anys complits i la categoria absoluta, a partir dels 13 anys. Per tant, es destinaran per al 1r premi, 100 €, el 2n premi 50 € i dos accèssits, de 25 € cadascun, en cada categoria.

Els premis seran d’espècie, a través de xecs per a poder bescanviar en establiments comercials alcudians, d’esta manera a més d’incentivar la participació, també es fa una ajuda al comerç local.

Els treballs es podran entregar a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia, de 17 a 20 hores, en dies laborables del 6 al 13 d’abril, ambos inclosos.