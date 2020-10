l’Alcúdia rebutja la ubicació de l’abocador comarcal al Pla del Roser

Connect on Linked in

L’estudi de l’IGME només dona la zona com a “potencialment apta” des de la perspectiva geològica, però cal estudiar la idoneïtat mediambiental i la distància a nuclis urbans habitats.

El contingut de l’informe de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) en la qual es basa l’ajuntament de Guadassuar per a demanar la ubicació del nou abocador de rebuig del Consorci de residus de Ribera-Valldigna és el que es va donar a conéixer en desembre passat, que dóna com a “potencialment apta” una zona al costat de l’actual Planta de residus, coincident en part amb la primera ubicació que es va pensar per a la instal·lació, i que va ser descartada gracies al contenciós que va presentar al seu dia l’ajuntament de l’Alcúdia. Dit informe parla de la composició del subsòl, una qüestió que es necessària però no suficient per a decidir enclavar l’abocador.

“El primer que causa estranyesa és que la zona marcada pel IGME està creuada en la pràctica totalitat per la Séquia Reial del Xúquer. -afirma Andreu Salom, alcalde de l’Alcúdia- A més, ara cal valorar l’impacte ambiental que suposa una instal·lació amb capacitat per a acollir 81.400 tones anuals, així com per on passarien els milers de vehicles pesats que hi vindrien a descarregar”.

A més d’això, l’ajuntament de l’Alcúdia considera, i així ho ha comunicat al Consorci en diferents ocasions, que el criteri per a ubicar un abocador no ha de ser únicament comptar amb la conformitat del municipi en què s’ubica, sinó també dels municipis limítrofs, per evitar casos com este, en què un municipi accepta la ubicació en el seu terme, però allunyat del seu nucli urbà, amb tots els beneficis- econòmics, ambientals, de creació d’ocupació, de rebaixes en els rebuts dels veïns…- mentre que els municipis limítrofs, que tenen el seu nucli urbà més pròxim al possible abocador, reben tots els impactes però cap benefici.

L’ajuntament de l’Alcúdia confia que finalment s’estudien totes estes qüestions per tal de garantir la idoneïtat de l’emplaçament, pràcticament pels motius que ja es va descartar, per sobretot per l’impacte mediambiental per a una artèria tan fonamental com la Sèquia Reial de Xúquer, que recorre gran part de la comarca i desemboca a l’Albufera.

“És com el dia de la marmota – afirma Salom- cada cert temps torna a eixir el tema de l’Abocador al costat de casa nostra però sense escoltar-nos. Pense que finalment es descartarà esta ubicació, però si no és així, Com sempre l’Alcúdia estarà preparada per a fer-li front a esta ubicació”