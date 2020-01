L’Alcúdia regala ordinadors a l’alumnat de 5é de primària

Connect on Linked in

La iniciativa va començar en 2011 i ja s’han repartit més de 1.200 ordinadors.

Enguany els han rebut els 127 xiquets i xiquetes de 5é de Primària escolaritzats a l’Alcúdia.

Ahir de vesprada, a la Casa de la Cultura, tingué lloc l’acte de lliurament d’ordinadors a tot l’alumnat de 5é curs de primària escolaritzat a l’Alcúdia, per part de l’alcalde, Andreu Salom i la regidora d’educació, Rosa Martínez.

La iniciativa va començar durant el curs 2011, en els moments més crus de la crisi econòmica. L’ajuntament de l’Alcúdia va fer en eixe moment una aposta decidida per l’educació i per la introducció de la tecnologia a les aules, sent conscients que la millor manera d’invertir en el futur de les persones és la preparació i la formació, i que el fet de dotar d’un aparell informàtic tots els alumnes de 5é permet salvar l’escletxa digital en aquelles famílies amb menors recursos econòmics.

“Els nostres xiquets i xiquetes han nascut en una època en què les diferències socials seran marcades per l’accés al coneixement, la formació i la informació – afirmà l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom– i nosaltres des de la casa de tots i de totes que és l’ajuntament, volem acompanyar-los i ajudar-los en eixe camí, per tal que ningú no es quede exclòs”.

Enguany són 127 xiquets i xiquetes els que ahir van arreplegar els ordinadors personalitzats amb el seu nom, la totalitat d’alumnes de 5é dels col·legis públics Batallar, Les Comes i Heretats i del col·legi concertat Sant Andreu Apòstol. Els menors havien d’estar acompanyats per un adult responsable, que signava el document de rebuda de l’aparell.

Des que va començar la campanya, el curs 2011/12, ja se n’han repartit més de 1.200 aparells informàtics als alumnes de primària. Els primers alumnes que els reberen, ja estan en este moment acabant els seus Cicles Superiors o les seues carreres universitàries.

No és l’única ajuda que reben els estudiants alcudians en matèria informàtica; l’ajuntament llança també cada any una campanya per a facilitar l’adquisició d’ordinadors a l’alumnat que comença els seues estudis universitaris o un cicle de grau superior. En este cas, el consistori dóna, a aquells estudiants que complixen les bases de la convocatòria, la quantitat de 100 euros per a l’adquisició de l’ordinador.