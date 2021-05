L’Alcúdia se sensibilitza al voltant del consum i la producció responsable amb el projecte “In/Sostenible” del Fons Valencià

Connect on Linked in

La localitat de la Ribera Alta acull l’exposició “Un camí cap a la sostenibilitat” per apropar els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la població, i activitats didàctiques per sensibilitzar sobre el consum sostenible en diferents centres educatius

L’Alcúdia acull les diferents activitats basades en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 12 (ODS 12): Producció i Consum Responsable del projecte “In/Sostenible”, desenvolupat pel Fons Valencià per la Solidaritat, sent l’objectiu d’aquest territorialitzar l’ODS 12 i acostar-lo a la població per a fomentar modalitats de consum i producció sostenibles i sensibilitzar al voltant d’hàbits per a garantir un creixement sostenible.

En concret, l’Alcúdia alberga l’exposició “Un camí cap a la sostenibilitat”, la qual pretén apropar els 17 ODS de l’Agenda 2030 a la ciutadania del municipi de la Ribera Alta, aprofundint amb l’ODS 12. Aquesta es pot visitar de manera gratuïta a l’Espai d’Imatge-Casa de la Cultura (Plaça Tirant lo Blanc, s/n), de dilluns a divendres, en horari de 17:00 h a 20:00 h. Respecte a l’activitat didàctica “Soc conscient de quin consum faig”, dirigida a centres educatius, complementària a l’exposició i que té com a objectiu donar a conéixer els ODS, sensibilitzar sobre la situació del planeta i oferir alternatives per a realitzar una producció i consum més sostenible, arribarà durant aquesta setmana fins al voltant de 300 xiquets i xiquetes de 15 línies educatives diferents dels col·legis Batallar i Les Comes de l’Alcúdia.

L’Alcúdia està acollint el projecte “In/Sostenible” dins del marc de l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global que s’ofereix a les entitats locals sòcies del Fons Valencià per la Solidaritat, les quals sumen esforços i recursos des del municipalisme valencià i la descentralització per a un desenvolupament just, equitatiu, humà i sostenible arreu del món. La Tinent d’Alcalde i membre de la Junta Executiva del Fons, Rosa Martínez, destaca “el compromís de la població alcudienca per formar part de l’entitat que uneix voluntats junt amb altres 117 poblacions i 9 mancomunitats valencianes per a lluitar contra la pobresa, les desigualtats i treballar per un entorn més sostenible” destacant “la solidaritat de l’Alcúdia sent membre del Fons des de ja fa 23 anys”. Respecte a l’activitat “In/Sostenible”, Martínez ha volgut incidir en “la importància d’educar dins del marc de la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva d’aquesta, i la gran incidència sobre la població que provoca la territorialització dels ODS per aconseguir amb eficiència i eficàcia les seues finalitats”.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació municipalista valenciana de cooperació internacional al desenvolupament

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 127 entitats locals valencianes sòcies (118 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. A més, sensibilitza al voltant del desenvolupament just, humà, equitatiu i sostenible a la ciutadania dels municipis socis de l’entitat.

La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol•licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.