L’almussafeny David Polo presenta el seu primer llibre, ‘Muerte i resurrección. Elígete hoy y siempre’

L’acte se celebrarà el pròxim divendres 24 de setembre a les 19 hores a la sala de conferències del Centre Cultural

La sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes acollirà el pròxim divendres 24 de setembre, a les 19 hores, l’acte de presentació pública del primer llibre de l’almussafeny David Polo, titulat ‘Muerte y resurrección. Elígete hoy y siempre’. Editat per Círculo i disponible des d’eixe mateix dia, se centra en qüestions relacionades amb el creixement personal.



El pròxim divendres 24 de setembre es presentarà en públic el debut literari de l’escriptor almussafeny David Polo, un llibre sobre creixement personal titulat ‘Muerte y resurrección, Elígete hoy y siempre’. En les seues 140 pàgines, el jove busca “motivar als lectors i les lectores perquè complisquen els seus somnis i visquen la seua vida tal com mereixen”.



A causa de la pandèmia, la trobada, que es desenvoluparà a partir de les 19 hores a la sala de conferències del Centre Cultural i estarà presentat per la també escriptora local María Chaqués, tindrà l’aforament limitat a 50 persones i serà obligatori l’ús de màscara per a accedir a la infraestructura. Durant la seua intervenció, l’autor explicarà les motivacions que li van portar a plasmar les seues experiències en aquest treball i contestarà les preguntes formulades pel públic.



“Ha sigut un procés màgic a nivell personal. A través de l’escriptura del llibre he connectat amb mi mateix i he realitzat la meua pròpia teràpia. Crec que tothom hauria d’escriure el seu propi llibre, encara que no siga per a publicar, perquè ajuda molt a bolcar sentiments”, assegura l’autor, qui sosté que l’obra recull eines que poden ser útils “per a aprendre a gaudir de la vida”.



Després d’aquesta primera experiència amb l’escriptura, editada per Círculo Rojo i prologada per Anna María Sanz Grau, Polo ja està immers en la creació del seu segon projecte literari, una obra que també estarà relacionada amb el desenvolupament personal.