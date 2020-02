L’almussafenya Àngels Girona actua aquest divendres en el Centre Cultural en ‘La Nit és Cultura’

La jove artista plàstica, que treballa amb el nom de Lefoú, participa en l’espectacle ‘Ser sangre’, que combina música, poesia i pintura



Les entrades per a l’actuació, que es desenvoluparà a les 22.30 hores de manera gratuïta en la cafeteria de la infraestructura, ja estan esgotades

Música, poesia i pintura s’uneixen aquest divendres en la cafeteria del Centre Cultural d’Almussafes en la performance ‘Ser sangre’, en la qual intervé l’almussafenya Àngels Girona, coneguda professionalment com Lefoú. L’actuació forma part del programa ‘La Nit és Cultura’ i es desenvoluparà a partir de les 22.30 hores, amb un sopar de cabasset previ per a al qual ja s’han esgotat les places, limitades a l’aforament de la sala. Al costat de Girona actuaran el poeta Arcûghal i els músics Miquel (piano), Juan (guitarra) i Luis (bateria).



Demà, divendres 21 de febrer, torna a Almussafes el programa ‘La Nit és Cultura’, amb el qual el consistori municipal de la població proposa diferents activitats culturals per al seu gaudi en un format íntim. De fet, les propostes emmarcades en aquesta iniciativa es desenvolupen en la cafeteria del Centre Cultural amb l’objectiu de potenciar aquesta atmosfera, en la qual les persones assistents poden estar molt prop de la zona en la qual es realitza l’actuació.



En aquesta ocasió, es durà a terme una performance titulada ‘Ser sangre’, en la qual participarà l’artista plàstica almussafenya Àngels Girona, que desenvolupa les seues creacions sota el pseudònim de Lefoú. En l’actuació, on assegura que dóna curs a la seua imaginació i a la improvisació, estarà acompanyada pel poeta Arcûghal i pels músics Miquel (piano), Juan (guitarra) i Luis (bateria).



La jove, llicenciada en Belles Arts, aprofita els poemes que es reciten i l’ambient harmònic creat per la banda per a representar una atmosfera pictòrica en la qual reflecteix el món de les emocions i dels sentiments, la comunicació i la interrelació. Amb el títol de la proposta, ‘Ser sangre’, busca emfatitzar eixes sensacions de força i emoció i per a plasmar-les in situ utilitza pintura en acrílic.



L’espectacle, que ja s’ha representat en Ca Revolta i en la Bodega Valero, visita ara el Centre Cultural d’Almussafes i ho fa amb ple absolut, atés que, encara que l’accés al mateix és gratuït, s’han esgotat les places per a participar en el sopar previ, per al qual sí que és necessari inscriure’s amb antelació. “Amb ‘Ser Sangre’ sabíem que arriscàvem una mica, perquè es tractava d’oferir una fusió de tres vies artístiques diferents, una cosa molt poc habitual, però està clar que tenim una ciutadania a la qual li agrada descobrir coses noves”, ressalta el regidor de Cultura, Alex Fuentes.