L’almussafenya María Chaqués presenta el seu primer llibre, ‘Qué tomas para ser feliz?’

La coach personal comparteix en aquest treball literari una guia, basada en la seua experiència vital, per a aconseguir la felicitat



L’acte es va celebrar el passat divendres 17 de maig a la vesprada en el Centre Cultural d’Almussafes en el marc de la VI Setmana de la Salut

Prop d’un centenar de persones van acompanyar a l’almussafense María Jaqués, coach personal, en la presentació pública de la seua primera obra ‘¿Qué tomas para ser feliz?’, celebrada durant la vesprada de divendres passat 17 en el Centre Cultural d’Almussafes. L’escriptora aporta en les seues pàgines alguns dels consells que, en la seua opinió, cal seguir per a aconseguir la felicitat. Identificar els obstacles, aprendre a dir no, alliberar-se de responsabilitats i definir el que realment es vol són alguns dels punts que integren el seu mètode, basat en la seua pròpia experiència. En l’acte van participar la responsable del Departament de Comunicació de l’Ajuntament, María José Girona, la formadora-coach i creadora del mètode ORVAM, Pepa Vañó Revert, i el metge i director del Centre GAIA-ICEP de Vila-real, José Pérez Martínez.



La VI Setmana de la Salut d’Almussafes va oferir activitats per a millorar l’estat físic i emocional de la ciutadania. En aquest segon apartat, l’Ajuntament de la localitat va incloure en la programació diverses iniciatives, entre les quals es trobaven la presentació del primer llibre de l’almussafenya María Chaqués. La coach personal, que es dedica professionalment a facilitar la presa de decisions per a aconseguir una vida més plena, acaba de publicar ‘Qué tomas para ser feliz?’, una guia amb la qual l’autora busca que les persones que la lligen puguen analitzar el seu present i definir el que necessiten per al futur.



A través de 212 pàgines i 18 capítols, en aquest llibre d’autoajuda Chaqués ofereix les claus per a millorar a nivell personal i emocional amb exercicis pràctics que plantegen noves idees per a identificar els obstacles, aprendre a dir no, alliberar-se de responsabilitats i definir el que es vol en la vida. Per a això, l’autora utilitza la conversa i trasllada la seua pròpia experiència personal amb un llenguatge senzill per a animar a les persones a actuar com més prompte millor per a observar resultats.



La presentació de ‘Què prens per a ser feliç?’ es va celebrar el passat divendres 17 de maig a les 19 hores a la sala de conferències del Centre Cultural en un acte en el qual van participar la responsable del Departament de Comunicació de l’Ajuntament, María José Girona, la formadora-coach i creadora del mètode ORVAM, Pepa Vañó Revert, i el metge i director del Centre GAIA-ICEP de Vila-real, José Pérez Martínez.



Chaqués va narrar el procés de creació del llibre, que li ha portat al voltant de dos anys de treball, atés que l’ha escrit en el seu temps lliure, quan les seues obligacions laborals i familiars li ho permetien. Tal com ella mateixa va assegurar, els díhuit capítols que conformen ‘¿Qué tomas para ser feliz?’ són el resultat d’haver llegit molt sobre aquest àmbit des de l’adolescència i de combinar la formació autodidacta amb una especialització i formació seriosa en la matèria.



Girona va destacar durant la seua intervenció que el llibre està “ple d’esperança, il·lusió i superació” i que és “un autèntic manual amb exercicis pràctics que ens convida a l’autodescobriment, a reflexionar, a pensar qui som, quins són els propòsits de la nostra vida i, el més important de tot, com superar tots aquells reptes que ens marquem, ja que la força es troba dins de cadascú de nosaltres”. A més, va aprofitar per a reivindicar la necessitat d’incloure en el sistema educatiu continguts relacionats amb la salut emocional.



Per part seua, Vañó, que va ser la primera persona que va llegir el manuscrit inicial, va explicar a les persones assistents que aquest volum acompanya per a fer més fàcil la presa de consciència i portar al lector “a descobrir el poder per a crear la teua pròpia vida”. “Permet prendre les decisions necessàries per a realitzar les accions que t’encaminen a construir la vida que realment desitges viure”, va assenyalar sobre el seu contingut.



Finalment, Pérez, autor del pròleg, també va voler acompanyar a l’autora en aquesta presentació. Segons argumenta en el seu text, “el llibre desgrana capítol a capítol els diferents aspectes que més influencien la nostra existència, i ho fa, des de l’experiència. Ella mateixa comença dient-nos que ha llegits incomptables llibres d’autoajuda que li han motivat i inspirat i, si a això, li afiges la seua pròpia experiència vital, ens trobem amb un llibre de treball, pràctic i amé”. “És fàcil de llegir i d’entendre. És un llibre per a valents. És un llibre per als quals senten, o volen sentir que la seua vida val realment la pena. María et repta a creure en tu i en la possibilitat que despertes definitivament per a fer realitat els teus somnis”, subratlla.