L’Alqueria de Félix del Parc de Marxalenes acostarà a la ciutadania la història d’este edifici i la vida de l’horta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les obres de reparació, que duraran un mes, han començat hui

es actuacions de conservació de l’alqueria de Félix del Parc de Marxalenes han començat hui. I una vegada finalitzades, “l’Ajuntament posarà en marxa un projecte expositiu per donar a conéixer la història d’este edifici i la vida de l’horta”, tal com ha informat la regidora de Joventut i Acció Cultural, Maite Ibáñez, tras visitar este immoble “que té un gran valor etnològic i patrimonial”.

La regidora ha explicat que “l’Alqueria de Félix es troba en un bon estat de conservació, però requereix una actuació per reparar humitats en murs i fusteries”, i ha detallat que “les obres es duran a terme en un mes i permetran reforçar el sistema de dessecat de murs amb sistemes especialitzats”. També es tractaran les humitats de capil·laritat, s’incorporaran canals de recollida de pluvials de coberta i baixants, i es faran reparacions puntuals de coberta, així com tasques d’impermeabilització, restauració de fustes i neteja dels paraments exteriors i interiors. “L’actuació inclou el subministrament i col·locació dels dispositius d’electroosmosis sense fils, un sistema eficaç que elimina el problema de les humitats per capil·laritat”, ha aclarit.

“Mitjançant estos treballs garantim la conservació de l’immoble, el qual té un gran valor etnològic i patrimonial, i a continuació posarem en marxa un projecte d’exposició permanent que donarà a conéixer la història de l’alqueria, les seues estances i el canvis que ha registrat al llarg del temps, així com la societat de l’època, l’horta, les activitats agrícoles, el valor del patrimoni rural, etc. “L’objectiu – ha finalitzat – és “dinamitzar l’espai, reforçar les activitats didàctic – educatives i obrir-lo a la ciutadania”.

Maite Ibáñez ha recordat que este immoble està adscrit a la Regidoria de Joventut i forma part “d’un ric conjunt patrimonial al costat de l’Alqueria de Barrinto, la del Foraster, la de Lluna, la de Voro, l’Almàssera, l’estació de ferrocarril del ‘trenet’ i les antigues cotxeres”. “D’origen medieval, representa un exemple de la casa de camperols de l’horta de València, adaptada a les tradicionals activitats agropecuàries i d’habitatge d’una única família de camperols, en concret, la família Valls. Malgrat el seu valor patrimonial, l’edifici no té continguts informatius que reflectixen la seua rellevància històrica i que el donen a conèixer”, ha aclarit.

“Esta alqueria va ser rehabilitada el 2003, i aleshores es va plantejar un projecte de museïtzació que mai es va arribar a executar; al dia de hui, tan sols està en funcionament l’Aula de Natura, on la Regidoria de Joventut desenvolupa programes educatius i tallers relacionats amb el medi ambient i l’ecologia dirigits a la població jove”.

Per això, la regidora de Joventut i Acció Cultural ha destacat “la importància de posar en valor l’alqueria, un projecte que quedava pendent des de fa dècades i que ara executarem per fi, una vegada conclogan les tasques de manteniment i reparació”, ha finalitzat.