L’alumnat de Benetússer porta els drets de la infància al ple municipal i al carrer

Els escolars d’Infantil i Primària van celebrar el Dia Internacional dels drets de la Infància a través de treballs sobre dones que han impulsat els drets dels xiquets i xiquetes a través de la història.

L’Ajuntament de Benetússer ha celebrat per dosé any consecutiu un ple municipal infantil amb motiu del Dia Internacional dels Drets de la Infància. En la sessió han participat escolars dels col·legis Cristóbal Colón, Vicent Ricart, Blasco Ibáñez i La nostra Senyora del Socors amb l’objectiu específic per a aquesta edició de visibilitzar els drets de la infància a través de la història de dones que han treballat pels drets de la infància o el seu treball ha redundat en favor de la seua promoció i defensa.

Més de 30 representants, dos per centre més dos per cicle, dels centres citats van exposar en el ple municipal el resultat del treball realitzat prèviament a les aules. Per a això, des de les àrees municipals d’Igualtat i Educació es va elaborar, com en edicions anteriors, un projecte i un dossier que es va compartir amb els centres. La regidora de totes dues àrees Ana Martín ha volgut destacar durant l’acte la “implicació i bon acolliment de la direcció i professorat dels centres a aquesta iniciativa”.

En aquesta ocasió es van seleccionar 16 articles de la Convenció dels Drets de la Infància, aprovats també per la Carta Municipal Infantil. La selecció es va efectuar considerant la rellevància de l’article triat i la seua relació amb la defensa i la trajectòria de cadascuna de les dones proposades i a cada centre se li van assignar quatre dones respectivament associades a un dret.

Així, la líder indígena guatemalenca premi Nobel de la Pau Rigoberta Menchú es va associar al dret a la pau. La fundadora Save the Children, Eglantyne Jebb, al dret de reconeixement de la infància en igualtat. La política, escriptora i professora valenciana Carmen Alborch, referent de la defensa del protagonisme de les dones en la vida pública, es va associar al dret a la participació. L’escriptora Gabriela Mistral, autora dels drets del xiquet en 1927, al dret a la justícia. La defensora del dret a l’educació de les xiquetes i dones i també Nobel de la Pau Malala Yousafzai, va anar de la mà del dret a l’Educació. En la mateixa línia, Gilma Jiménez, al dret a la Protecció; Matilde Salvador, al dret a la cultura; Pilar Mateo, al dret a la salut; Elizabetz Magie Phillips, creadora del Monopoly, al dret al joc; Sofia Kovalébvskaya es relaciona amb el dret a l’intercanvi i a la tradició cultural i Patricia Campos, primera dona pilot de l’Exèrcit que a més va estar present en l’acte, al dret a l’oci.

Tanquen la llista Marion O’Brien Donovan i el dret a un nivell de vida adequat; Wangari Maathai i el dret a gaudir del medi ambient sa i a créixer en un entorn saludable; Elisabeth Eidenbenz i el dret al refugi i a gaudir de tots els drets sense consideració de procedència o ètnia; Ashwini Angadi i el dret a una societat inclusiva per a persones alguna diversitat funcional, i, finalment, Judith Ennew i el dret a la informació i a conéixer els meus drets.

A cada centre se li van entregar quatre panells imprimados amb les siluetes dels rostres d’aquestes dones i el dret a elles associat. A partir d’ací, els col·legis van plantejar activitats a l’aula, entre elles una de caràcter artístic per a completar el panell. En el ple, presidit per l’alcaldessa Eva Sanz, els representants escolars han explicat les decisions adoptades amb el professorat i els ensenyaments adquirits en el procés. Posteriorment, els resultats han sigut exposats en la Plaça de l’Ajuntament.