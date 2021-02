L’alumnat de Benifaió participa amb diverses activitats en el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència

Connect on Linked in

En Benifaio, en aquest 11 de febrer els centres educatius estan celebrant el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència amb múltiples activitats dedicades al fet que l’alumnat prenga consciència de les contribucions de la dona a la història de la ciència, i també al fet que puguen imaginar les seues pròpies contribucions en el futur. Alguns exemples d’aquestes activitats dutes a terme pels centres educatius han sigut les xarrades realitzades per la Doctora María Jose Fabra del IATA CSIC, veïna de Benifaio, sobre la visió femenina de l’impacte de la ciència en la vida quotidiana, impartit a l’alumnat del Col·legi Cristo Rey i de l’IES Enric Soler i Godes els dies 9 i 11 de febrer.

Destacar també el concurs en Instagram del departament de Física i Química de l’IES Enric Soler i Godes “Científica en joc” per a afavorir el reconeixement i la posada en valor de les aportacions científiques realitzades per dones al llarg de la història de la ciència. El concurs ve acompanyat per la difusió de la campanya #NoMoreMatildas promoguda per l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues per a reflexionar sobre el paper de les dones en la ciència i reivindicar que les vocacions professionals no tenen gènere.

Un altre exemple de commemoració d’aquest dia ha sigut el mural de dones científiques realitzat pels alumnes del CEIP Santa Bàrbara, que inclou codis QR que donen accés a les bibliografies de científiques que van realitzar aportacions importants al coneixement i que van contribuir a la millora del benestar de la humanitat. A través del mural l’alumnat pot inspirar-se per a imaginar què voldrien ser de majors.