L’alumnat de l’Escola Municipal de Teatre de Picassent estrena les seues obres de final de curs

Més d’un centenar d’alumnes posen en escena al llarg d’este mes les diferents representacions a la Casa de Cultura

Les estrenes de l’EMT durant el mes de juny a Picassent son una constant. En estes setmanes, un total de 8 obres mostren el treball realitzat al llarg del curs, un curs que tot i la situació marcada per la pandèmia de la Covid19, ha pogut finalitzar i d’esta manera presentar el treball realitzat pels 10 dels 13 grups de l’Escola, que inicien la seua formació a partir dels 3 anys. La resta de grups, el de Diversitat funcional i el grup de Dones, ho faran durant l’últim trimestre de l’any ja que la seua incorporació ha sigut posterior.

El curs present, que ha hagut d’adaptar-se a la situació, ha tingut moments màgics per a l’alumnat. Una vegada més, el teatre ha tingut la capacitat de crear i adaptar-se a les circumstàncies per fer de l’impediment una oportunitat i descobrir el talent del seu alumnat. Tal i com manifesta, Jaume Sobrevela, regidor de Cultura, «L’EMT posa de manifest la passió incondicional pel teatre que té l’alumnat. I com no, la confiança de les famílies en creure i defensar el teatre com una de les bases del desenvolupament emocional dels seus fills i filles».

A més, l’Escola prepara ja el procés de matriculació per al curs que ve. D’esta manera, a partir del 21 de juny, s’obrirà la matrícula per a l’alumnat nou, amb una amplia oferta per a tots els grups, des de xicotets, (3 a 6 anys) fins a adults, dones i Diversitat funcional.

I en poques setmanes, concretament al juliol, l’aventura del teatre continua a Picassent amb «Jocs de calor», l’Escola d’estiu de les arts escèniques, on 40 xiquets i xiquetes del municipi gaudiran d’uns dies d’estiu carregats de teatre, dansa, titelles, cinema, ràdio i eixides pel municipi.