L’alumnat de l’IES Joan Fuster ultima el disseny i pintura dels contenidors que es destinaran al projecte d’alimentació i cura de les colònies felines

L’alumnat de 1r i 2n del Batxillerat Artístic de l’Institut Joan Fuster ultima estos dies el disseny i pintura dels nous contenidors destinats a atendre les necessitats de les colònies felines de la ciutat, com ara la seua correcta alimentació i cura. Fa unes setmanes, les regidories de Benestar Animal i Comerç, amb la col·laboració de la protectora Refugi els Àngels, posaven en marxa un concurs de disseny entre l’alumnat de l’institut per a triar els dissenys d’estos nous contenidors que es repartiran per diversos punts de la ciutat “a fi de disposar d’espais controlats on esta fauna felina puga anar a menjar i beure d’una manera més controlada i neta amb l’entorn que els envolta”, en paraules de la regidora de Benestar Animal i Medi Ambient, Carmen Pérez.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la pròpia regidora, Carmen Pérez, han visitat l’alumnat encarregat de posar a punt estos contenidors per a comprovar el treball realitzat i felicitar-los pel resultat. “Hem pogut comprovar que el projecte de les colònies felines està cada vegada més avançat, tenim els contenidors pràcticament acabats i han quedat genial. Disposem ja del conveni aprovat amb professionals veterinaris per a procedir a l’esterilització dels animals que són al carrer; la setmana que ve entregarem les targetes regal a l’alumnat de l’Institut que ha realitzat estos magnífics dissenys a manera d’agraïment perquè les utilitzen en el comerç local; i en pocs dies posarem ja en marxa tot el projecte per a solucionar definitivament este problema”, ha explicat Carmen Pérez, qui s’ha mostrat encantada amb el treball de l’alumnat. “Per la meua part, les meues felicitacions a esta iniciativa, desenvolupada per l’Ajuntament i plasmada per l’alumnat de l’IES Joan Fuster, als qui els agraïsc el seu excel·lent treball i els done la meua enhorabona per la seua contribució al projecte de les colònies felines”, ha expressat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

“A més de fomentar el bon tracte cap als animals del carrer, amb iniciatives com esta es fomenta també l’art i l’oportunitat que ens han donat de dissenyar i pintar estos contenidors”, ha assenyalat Elsa Estarelles, una de les alumnes participants en el projecte. “També ha sigut una molt bona oportunitat per a posar en pràctica tot l’aprés durant el curs, quant a disseny, dibuix, tècnica, volum… I després el fet de treballar tots en equip”, en paraules d’un altre dels participants, Mario Biendicho.

Els nous contenidors per a colònies felines, que en breu podrem veure als carrers a manera de “xicotetes obres d’art”, tal com els ha definits la regidora, tenen un disseny mitjançant el qual els animals podran accedir per la part inferior per a alimentar-se, “les membres de la protectora Refugi els Àngels seran les encarregades de depositar l’aliment i l’aigua en els contenidors, i de controlar als animals per si s’han d’esterilitzar o es troben malalts”, en paraules de Carmen Pérez, qui ha volgut apel·lar també al civisme per part de la ciutadania perquè els contenidors creats per l’alumnat de l’IES Joan Fuster es respecten i puguen conservar-se en les millors condicions el major temps possible.