L’alumnat de Paiporta coneix l’itinerari botànic de Vil·la Amparo com a reconeixement per participar en el Dia de l’Arbre

La Regidoria de Medi Ambient ofereix una ruta guiada i comentada en agraïment per la participació en el concurs de ‘collages’ ‘L’arbre que Paiporta necessita’, que va comptar amb 300 participants

L’itinerari botànic del parc de Vil·la Amparo, a Paiporta, rep els últims dies la visita dels xiquetes, xiquetes i joves dels centres educatius participants en el certamen de ‘collages’ de l’últim Dia de l’Arbre, que es va celebrar a principis d’any. Es tracta de les visites organitzades per la Regidoria de Medi Ambient en agraïment al concurs de 300 xiquetes, xiquets i joves en aquesta activitat creativa, que fins i tot va cristal·litzar en una exposició al Museu de la Rajoleria.

En el recorregut guiat i comentat per l’itinerari botànic, l’alumnat coneix les particularitats de les 32 espècies referenciades en aquesta ruta, que permet conéixer la magnífica diversitat de la zona verda més gran de Paiporta, annexa a l’antiga casa senyorial, ara de propietat pública, i que passarà a ser un centre de dia per a persones majors en pocs mesos.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, han assistit a un dels itineraris per a acompanyar al professorat i l’alumnat. Per a Martín, «és fonamental mostrar el patrimoni arbori de Paiporta a les persones joves per a que el valoren i el coneguen, que és la millor manera per a que l’estimen».

Pep Val, per la seua banda, ha incidit en «la importància de conscienciar sobre la necessitat de preservar el medi ambient com a estratègia fonamental per a frenar el canvi climàtic», i com «incentivant el coneixement i la curiositat sobre la diversitat d’arbres existents al poble es pot aconseguir aquest objectiu».