L’alumnat de sisé de primària dels CEIP Almassaf i Pontet celebra una trobada escolar

Tots dos centres van participar ahir, dimarts 11 de juny, en una marxa amb bicicleta que els va portar fins al Parc Rural, on van gaudir de la naturalesa



L’activitat, emmarcada en els actes del XII Mes de l’Esport, va comptar amb la col·laboració de la Policia Local, que es va encarregar del dispositiu de seguretat



La comunitat educativa d’Almussafes va participar, ahir dimarts 11 de juny, en una nova activitat del XII Mes de l’Esport de la població. Un any més, i aprofitant les últimes jornades del curs escolar, els CEIP Almassaf i Pontet van tornar a unir-se per a gaudir d’un matí a l’aire lliure en el qual l’alumnat de sisé de Primària de tots dos centres públics va realitzar una excursió amb bicicleta al Parc Rural, espai verd en el qual van poder estar durant unes hores en contacte amb la naturalesa.



La iniciativa, impulsada conjuntament per totes dues escoles i el consistori municipal, té com a objectius la promoció dels hàbits de vida saludables, entre els quals es troben seguir una alimentació sana i la pràctica d’esport, i facilitar un espai de convivència perquè puguen conéixer-se millor els diferents grups. En aquest sentit, el professorat pretén mostrar una alternativa d’oci senzilla perquè puguen realitzar-la els xiquets i xiquetes en el seu temps lliure.



La Policia Local es va encarregar d’organitzar el dispositiu de seguretat de l’activitat i diversos agents del cos van acompanyar a la comitiva tant en cotxe com en bicicleta per a controlar i previndre possibles perills durant el recorregut, que va ser diferent a l’anada i al retorn, i garantir el correcte desenvolupament de la iniciativa, per a la qual va ser necessari el preceptiu ús del casc.



Al Parc Rural, l’alumnat va esmorzar i va gaudir de diferents jocs lúdics abans de tornar als seus respectius centres per un trajecte diferent, mesura amb la qual es buscava donar a conéixer altres rutes perquè puguen realitzar-les posteriorment al costat de les seues famílies.