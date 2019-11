L’alumnat del CEIP Almassaf d’Almussafes participa en un taller sobre igualtat

L’Ajuntament d’Almussafes organitza aquesta activitat impartida per Equality Momentum i inclosa en el seu Pla Municipal d’Igualtat 2018-2020



L’estudiantat de 1r, 2n i 3r de primària és el destinatari d’aquestes sessions, que aprofundeixen en els rols i estereotips de gènere per a eliminar-los



Hui, dimecres 6 de novembre, han començat en el CEIP Almassaf d’Almussafes els tallers sobre corresponsabilitat organitzats per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de la localitat. Titulats ‘Canals de transmissió de rols i estereotips de gènere’ i impartits per Equality Momentum, formen part del Pla Municipal d’Igualtat 2018-2020 i en ells participa l’alumnat de 1r, 2n i 3r de Primària del centre. Per a l’edil responsable d’aquesta àrea, “l’educació des d’edats primerenques és la millor manera d’abordar un fenomen absolutament prioritari per a aquest equip de govern”.



Promoure la igualtat entre homes i dones a través de sessions en les quals es treballa la identificació de rols i estereotips de gènere és l’objectiu del taller organitzat per l’Ajuntament d’Almussafes que hui, dimecres 6 de novembre, ha començat en el CEIP Almassaf. En aquesta primera jornada les persones destinatàries han sigut les que estudien segon de Primària en el centre, mentre que el dilluns 11 assistiran al mateix les de primer i el dimarts 19 les de tercer. Està previst que en total passen 219 estudiants per aquestes trobades.



L’empresa Equality Momentum és l’encarregada d’impartir aquestes sessions teòric-pràctiques sobre corresponsabilitat que formen part del conjunt d’accions recollides en el Pla Municipal d’Igualtat impulsat pel consistori de la població per al període comprés entre 2018 i 2020. Amb ell, l’administració local busca continuar implementant iniciatives que contribuïsquen a la plena igualtat en la societat.



“L’educació des d’edats primerenques és la millor manera d’abordar un fenomen absolutament prioritari per a aquest equip de govern i per això confiem en el poder d’aquesta mena d’activitats per a crear consciència sobre la importància d’incorporar a les nostres vides els valors d’igualtat entre homes i dones”, assegura la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy.



Les actuacions implementades en l’àmbit educatiu dins del citat Pla Municipal d’Igualtat no es limiten a aquests tallers. El programa també inclou conferències dirigides al professorat i a les famílies “perquè és essencial actuar de manera coordinada per a avançar cap a la nostra meta”, afirma l’edil. La primera de les convocatòries en aquest sentit es va celebrar el passat 25 d’octubre en el Centre Cultural amb dues xarrades, una per a cadascun d’aquests col·lectius, en les quals es va parlar d’aquests mateixos temes.



L’edil anuncia que pròximament s’anunciaran noves activitats per a aprofundir en aquesta qüestió. “Tal com pot llegir-se en el pla, és necessari que prevalguen els valors igualitaris i de respecte a la diversitat en tots els àmbits, garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés i permanència de les dones en l’àmbit laboral en les mateixes condicions que els homes i continuar lluitant contra la violència masclista. Sincerament crec que aquests tallers poden fer molt per aquestes causes i per això continuarem apostant per ells”, conclou Godoy.