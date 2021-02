L’alumne de la UPV Álvaro Sanz gana totes les categories del Design Challenge del Grup Antolín, dotat amb 10.000 euros

Connect on Linked in

· Álvaro està estudiant el Màster en Styling i Disseny del Concepte en l’Automòbil de la MTS d’Enginyeria del Disseny de la UPV

· Guanyar el concurs li ha permés passar a formar part de l’equip de disseny de l’empresa

Álvaro Sanz, alumne del Màster en Styling i Disseny del Concepte en l’Automòbil de la Universitat Politècnica de València, és el guanyador de totes les categories del segon Design Challenge llançat pel Grup Antolín.

El concurs reptava a estudiants de disseny d’universitats i escoles de tot el món a imaginar com seria l’interior dels automòbils del futur.

“En l’actualitat, els cotxes estan pensats per a la conducció, però l’era dels vehicles autònoms, està pràcticament ací”, explica Álvaro. “Això provocarà un canvi de mentalitat i de concepte, un disseny d’interiors que haurà d’estar centrat en les persones i en la creació d’habitacles en els quals els viatgers estiguen còmodes i puguen interactuar els uns amb els altres”. Seguint aquestes idees, continua Álvaro “és com vaig idear el meu concepte guanyador, l’Antolín Vivar”.

Álvaro Sanz ha sigut el guanyador de totes les categories del concurs: sostre intel·ligent (Smart Headliner), panells de porta intel·ligents (Smart Door Panell), quadre de comandament i consola central (Smart Cockpit), i materials i colors (Color&Trim), per la qual cosa ha rebut un premi total de 10.000 euros.

“El projecte d’Álvaro ha merescut ser el guanyador en totes les categories per la seua alta qualitat en tot el procés de disseny, la seua innovació i coherència en el conjunt de la proposta. Ha desenvolupat un interior complet amb un disseny molt atractiu que combina i integra a la perfecció noves tecnologies i materials innovadors i sostenibles. El resultat és un habitacle futurista i confortable per als seus passatgers”, ha destacat Javier Villacampa, director corporatiu d’innovació del Grup Antolin.

El desafiament del Grup Antolín incloïa fer un disseny polivalent, tant per a la conducció personal com per a l’autònoma, així com integrar la tecnologia en sostres i panells de porta, fent-la més accessible als usuaris. També reptava a pensar en altres aspectes, a part de les funcionalitats, com la sostenibilitat, la lleugeresa dels materials i, fins i tot, els possibles processos de fabricació.

“M’he inspirat en l’arquitectura, i d’aquí ve que haja tractat de reproduir un saló, un habitacle en el qual els ocupants se senten pràcticament com a casa”, explica Álvaro. Per a això, els seients del vehicle que ha dissenyat giren i es queden enfront dels darreres. A més, afig, “en els meus dissenys, la llum natural juga un paper fonamental, perquè crec que és el que dóna calidesa a l’ambient i el que provoca que els ocupants se senten còmodes”.

Per a Álvaro, ser el guanyador de totes les categories del Design Challenge “és tot un somni”. Quan Grup Antolín li va notificar que era el vencedor de totes les categories, explica, “vaig haver d’ensenyar-los el missatge als meus pares perquè me’l confirmaren, perquè no me’l creia, per a mi era una cosa increïble”.

La segona edició del concurs ha comptat amb la participació de més de 300 persones de 15 països.

De la UPV a treballar en el Grup Antolín

Ser el guanyador del Design Challenge no sols li ha suposat guanyar els 10.000 euros del premi, sinó que ha passat a formar part del departament de disseny de l’empresa.

“Ja estic treballant amb ells i un dels projectes serà continuar desenvolupant més el meu disseny i intentar industrialitzar alguna de les parts de l’Antolín Vivar”, compte Álvaro Sanz, qui va triar el Màster en Styling i Disseny del Concepte en l’Automòbil de la UPV “perquè és únic a Espanya i perquè té un enfocament artístic, molt dirigit al disseny”.