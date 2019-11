L’Alzireny Alberto Varela va obtindre un meritori seté lloc en el Campionat d’Europa Sub 23 de Judo de Rússia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Varela ja prepara la seua participació en el Campionat d’Espanya de Judo a celebrar a Madrid el pròxim 30 de novembre

Aquest cap de setmana, s’ha celebrat a Rússia el Campionat d’Europa Sub 23 de Judo en el qual han participat 235 judokes de 33 nacionalitats. El alzireño Alberto Varela va obtindre un meritori sétimo lloc en la categoria de -73 Quilos.



La classificació general va estar encapçalada per Mammadaliyev de l’Azerbaidjan, seguida per Khazhaliev de Rússia, Borchashvli d’Àustria, Dzavbatyrov d’Alemanya, Hristov de Bulgària, Pelvan de Macedònia, Varela d’Espanya i Cimen de Turquia.



Aquesta competició li ha servit a Varela com a preparació al Campionat d’Espanya de Judo a celebrar a Madrid el pròxim 30 de novembre.

Una vegada més, Varela vol mostrar el seu agraïment a la col·laboració rebuda per la Clínica Tecma de la nostra ciutat pels seus serveis de preparació esportiva d’alt rendiment per a aportar el seu granet d’arena en la consecució de les seues metes.