L’àmbit social continua sent l’origen més freqüent dels brots en la Comunitat Valenciana

El 67% dels brots té un origen social, seguit per l’àmbit laboral amb el 18,6% dels casos



Sanitat registra 674 altes i 562 nous casos de coronavirus des de l’última actualització

L’últim informe de Salut Pública reflecteix que l’àmbit social continua sent l’origen més freqüent en l’aparició de brots en la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, els contagis socials suposen el 67% dels casos, seguit per l’àmbit laboral amb el 18,6%. La resta pertany a altres àmbits.

Per grups d’edat, entre els 35 i 64 anys es produeixen la majoria de contagis en brots amb un 44,4%, seguit del grup d’edat d’entre 15 i 34 anys amb un 31,7%. A més, el 90% dels nous brots són de xicoteta magnitud, és a dir, amb menys de 10 casos, i el 98,6% es produeixen en l’àmbit comunitari.

Els hospitals de la Comunitat Valenciana han registrat des de l’última actualització 674 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l’inici de la pandèmia se situa en 43.512: 4.959 a Castelló, 14.162 a Alacant i 24.356 a València. A més, hi ha 35 altes no assignades.

D’altra banda, la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat 562 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR en la Comunitat Valenciana, que situen la xifra total de positius en 41.300 persones. Per províncies, la distribució és la següent: 60 a Castelló (4.528 en total); 203 a Alacant (13.809 en total), i 299 a la província de València (22.957 en total). A més, continua havent-hi 6 casos sense assignar.

D’aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 5.545 casos, la qual cosa suposa un 10,94% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 397 persones ingressades: 64 a la província de Castelló, amb 8 pacients en UCI; 124 a la província d’Alacant, 33 d’ells en l’UCI; i 209 a la província de València, 26 d’ells en UCI.

D’altra banda, s’han registrat 8 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.651 persones: 246 a la província de Castelló, 570 en la d’Alacant i 835 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.119.130, de les quals 967.986 han sigut a través de PCR i 151.144 mitjançant test ràpid.

Actualització de la situació en residències

Actualment, hi ha algun cas positiu en 37 residències de majors (1 a la província de Castelló, 10 a la província d’Alacant i 26 a la província de València), 4 centres de persones amb diversitat funcional (0 a la província de Castelló, 1 en la d’Alacant i 3 en la de València) i 3 centres de menors (0 a la província de Castelló, 1 a la província d’Alacant i 2 a la província de València).

– Residents nous positius: 0

– Treballadors nous positius: 0

– Residents morts: 0

A més, es troben sota vigilància activa de control sanitari 7 residències en la Comunitat Valenciana: 0 a la província de Castelló, 2 a la província d’Alacant i 5 a la província de València.

Actualització brolles de coronavirus

Nous brots:

· València: 23 casos. Origen social

· València: 14 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen social

· Corbera: 5 casos. Origen social

· Novelda: 7 casos. Origen laboral

· Santa Pola: 9 casos. Origen social

· Torrevieja: 3 casos. Origen àmbit educatiu

· València: 3 casos. Origen social

· Torrevieja: 3 casos. Origen àmbit educatiu

· Alzira: 6 casos. Origen social

· Alberic: 7 casos. Origen social

· Guadassuar: 3 casos. Origen social

· Pilar de la Horadada: 5 casos. Origen àmbit educatiu

· Gandia: 4 casos. Origen social

· Castelló de la Plana: 4 casos. Origen social

· Sollana: 3 casos. Origen social

· Alcàsser: 9 casos. Origen social

· Paterna: 6 casos. Origen social

· Benifaió: 3 casos. Origen social

· Almàssora: 4 casos. Origen social

· Alzira: 5 casos. Origen social

· Alzira: 7 casos. Origen social

· Elx: 5 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen social

· València: 5 casos. Origen social

· Vilafamés: 3 casos. Origen laboral

· València: 6 casos. Origen social

· Banyeres de Mariola: 3 casos. Origen social