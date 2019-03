Print This Post

Lang Lang arriba a València i es converteix en un prescriptor de la destinació Comunitat Valenciana a la Xina

Turisme Comunitat Valenciana manté la seua aposta per reforçar l’oferta d’experiències i productes amb capacitat per a atraure segments de la demanda centrats en la cultura, la història, les arts o el patrimoni. Per això, a través del conveni de col·laboració amb el Palau dels Arts, s’ha aconseguit la visita del prestigiós pianista xinés Lang Lang, que farà un concert aquesta nit a la ciutat de València.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, li ha mostrat les icones patrimonials i culturals més rellevants de la ciutat, al costat de representants del Palau dels Arts com el seu director artístic, Jesús Iglesias Noriega. En concret, han tingut l’oportunitat de recórrer la Llotja de la Seda, el Col·legi de l’Art Major de la Seda i la capella del Grial, situada en la Catedral de València.

Colomer ha apuntat que “la nostra intenció és donar-li a conéixer la vinculació de la destinació Comunitat Valenciana a la Ruta de la Seda, punt d’unió entre les nostres cultures”, al mateix temps que ha destacat que “comptem amb recursos suficients per a resultar atractius davant mercats orientals i sens dubte Lang Lang és un gran prescriptor per a la promoció del nostre turisme cultural”.

Francesc Colomer ha ressaltat que “des de Turisme som molt conscients que el principal mercat emissor de turistes del món és la Xina, per això estem desplegant una estratègia per a captar turistes provinents del mercat xinés”.

El responsable de Turisme ha assenyalat que “Lang Lang és un magnífic prescriptor per a la Comunitat Valenciana, és un gran referent al seu país, per la qual cosa la seua visita ací i les accions de promoció vinculades a la mateixa suposen un important avanç en la nostra obertura cap al principal emissor de turistes del món”.

De fet, ha assegurat que “el nostre objectiu amb aquest tipus d’activitats i acords amb entitats com el Palau dels Arts és enfocar les nostres accions de promoció cap a un públic més exigent, que busca l’autenticitat de les nostres experiències”.

Lang Lang ha mostrat el seu entusiasme pel patrimoni, història i gastronomia de València i ha iniciat els contactes amb la seua ciutat natal per a posar en marxa una agermanament que reforce els vincles que uneixen totes dues ciutats.

El conveni entre les dues institucions té un pressupost de 370.000 euros i inclou com a activitat principal la realització de l’un concert extraordinari del prestigiós pianista xinés Lang Lang que tindrà lloc aquesta nit.

A més, tal com ha apuntat Jesús Iglesias Noriega, “aquest concert suposa la trobada de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana amb la més rellevant estrela de la Xina, en un diàleg que es va iniciar en 2017 entre Orient i Occident amb la Ruta de la Seda en Música”.

El secretari autonòmic de Turisme ha incidit en la importància d’aquesta unió amb Orient, on “la Xina emergeix com el principal emissor de turistes amb una classe mitjana de poder adquisitiu creixent”.

Aquesta nit, Lang Lang interpretarà el concert per a piano en Si bemoll major, número 2, de Beethoven. El programa es completarà amb obres de dos compositors de referència del romanticisme alemany; l”Obertura de Der Freischütz’, de Carl Maria von Weber, considerada com la gran primera òpera germànica del període, i dos poemes simfònics de Richard Strauss, escrits per a gran orquestra i inèdits en el repertori de la Orquestra de la Comunitat.

El conveni entre Turisme i el Palau inclou, a més, campanyes de publicitat conjuntes i un acte de presentació nacional i internacional del Palau dels Arts, com la que es va realitzar a Berlín l’any passat.

La col·laboració entre les dues institucions va permetre inaugurar l’oferta operística dels Arts a l’octubre amb ‘Turandot’, de Puccini, que es manté com el titule més vist en totes les pretemporades i una ocupació mitjana rècord de més del 99%.