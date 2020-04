L’anomalia climàtica tira al sòl camps sencers de caquis i obri la pell a fruiteres en el camp valencià

Connect on Linked in

L’anomalia climàtica durant aquesta primavera que ha batut rècords en dies plujosos i ennuvolats està començant a fer mossa en l’agricultura valenciana. Tant és així que l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) atribueix al clima irregular importants danys en els cultius del caqui, cítrics i fruiters d’os com la nectarina i l’albercoc, principalment en comarques interiors.

El caqui és la producció més perjudicada, ja que AVA-ASAJA alerta que el clima ha provocat en els últims dies la caiguda a terra de quantiosos brots, fins i tot abans de l’obertura de la flor, que en els pitjors casos suposarà la pèrdua de tota la collita de la pròxima temporada. Així, en zones generalitzades dels Serrans, La Foia de Buñol i La Costera hi ha explotacions amb afeccions que ronden entre el 70 i el 100% dels caquis. Quant a la principal zona productora –La Ribera Alta– els perjudicis són menys greus i es produeixen sobretot en les plantacions més joves i amb la brotación més avançada.

Així mateix, el clima pot estar darrere de l’aparició de noves taques en les fulles del cultiu, les quals no necessàriament responen a la necrosi foliar del caqui, sinó a fisiopatías encara per identificar.

Davant aquesta situació extraordinària, AVA-ASAJA demana a Agroseguro, així com al Ministeri i a la Conselleria d’Agricultura, que incloguen la cobertura d’aquests danys per a evitar que els productors afectats perden els ingressos de tot l’any degut a adversitats climàtiques. De moment, Agroseguro està responent als assegurats que la pòlissa actual no permet indemnitzar aquest tipus de perjudicis abans del mes de juliol, per la qual cosa l’organització agrària reitera la necessitat d’ampliar la cobertura de sinistres a tot el cicle vegetatiu.

L’excessiva humitat, combinada amb períodes calorosos, també està ocasionant danys per obertura de la pell –‘clavillat’ o ‘cracking’– en varietats primerenques de fruiteres d’os, com a nectarina i albercoc, la recol·lecció del qual acaba d’arrancar. AVA-ASAJA adverteix que aquests nous danys contribuiran a agreujar un minvament de producció en els fruiters que supera el 20% respecte a una collita normal.

Quant als cítrics, aquesta anomalia climàtica incentiva problemes de quallat en algunes zones, però encara no adquireixen un abast preocupant per al sector. A més, ara com ara la incidència de les plagues està sent mínima.

AVA-ASAJA subratlla que les precipitacions acumulades durant aquesta atípica primavera tenen també efectes positius, perquè milloren les reserves de l’aigua embassada i dels aqüífers, permeten estalviar costos energètics i d’aigua a l’haver menys regs, i contribueix a incrementar les pròximes produccions de cultius valencians com a vinya, ametler, cereals o olivar.