L’APP municipal de Picassent registra ja més de 1.500 persones usuàries

El servei es va posar en marxa fa dos anys i mig com una eina de comunicació entre el veïnat i el Consistori



Al febrer de 2017, l’Ajuntament posava en marxa la seua aplicació mòbil APP Picassent, un servei municipal que afavoreix la participació ciutadana en el dia a dia del municipi. D’esta manera, i a través del telèfon mòbil, es poden comunicar les incidències que es detecten a la via pública, participar de manera directa i estar informats de tot allò que passa en el municipi a través de la secció de notícies i d’agenda. A més, es poden consultar també les farmàcies que estan de guàrdia en el municipi, dia rere dia.



Ara, després de més de dos anys en funcionament, i tal com es desprèn de les dades aportades per les estadístiques d’esta aplicació, el veïnat ha notificat prop de 700 incidències, entre les quals destaquen trencaments en el mobiliari urbà, neteja de carrers, senyalització o mal estat del paviment, contenidors i recollida de fem, enllumenat i estat dels parcs del municipi, entre altres qüestions. Una vegada notificada la incidència, es deriva al departament municipal corresponent que, una vegada valorada, es posa en marxa per a solucionar el problema.



Al seu torn, per part de l’Ajuntament han estat notificades fins al moment un total de 174 notificacions amb informació sobre talls de carrers per obres, avisos meteorològics, inscripcions a programes d’ocupació o formació, entre altres avisos d’interès.