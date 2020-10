L’àrea de comerç de Picassent prepara la campanya del Nadal

Print This Post

La regidora de comerç, Mónica Olguin ha mantingut una reunió amb l’Associació de Comerciants, Serveis i Mercat de Picassent, representada per la seua presidenta, Vanesa Fortuny, per planificar diversos aspectes de la pròxima gala comercial així com diferents accions de cara a coordinar les pròximes campanyes de Nadal.