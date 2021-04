L’artista Lola Lasurt proposa reanimar la figura de la democràcia amb pirotècnia

Connect on Linked in

El seu projecte ‘Cardiograma’, a l’IVAM, parteix de les Falles per a fer un diagnòstic sobre la nostra història recent

La directora de l’IVAM i comissària de l’exposició, Nuria Enguita, i l’artista, Lola Lasurt, han presentat als mitjans el projecte ‘Cardiograma. Lola Lasurt’. La mostra, que s’exhibirà des del 29 d’abril fins al 19 de setembre a la galeria 6, planteja una sèrie de reflexions sobre els passats recents a través d’un ninot indultat, de nom ‘democràcia’, i dues sèries d’imatges projectades sobre planxes de zinc o pintades per l’autora, disposades en cada un dels pisos de la sala.

“Amb Lola Lasurt ens preguntem: en quin punt de la democràcia estem? Quins van ser els seus objectius inicials? Quines les seues aspiracions? La figura de la ‘democràcia’, rodejada per focs artificials, ens parla d’un món en retirada que l’artista fa reviure i la imatge del qual rebota en el nostre present”, ha explicat Nuria Enguita.

El títol de l’exposició, ‘Cardiograma’, remet “a la idea de diagnòstic de l’estat del sistema personificat en aquesta escultura atemporal de la ‘democràcia’, conservada junt amb els ‘ninots’ indultats pel gremi faller”, ha destacat la directora del museu. “Al mateix temps, també podem entendre les mateixes festes de les Falles com un exercici de diagnòstic col·lectiu que anualment respon a l’actualitat sociopolítica més immediata, enguany doblement en suspensió per la pandèmia”.

L’exposició és un projecte específic per a la galeria 6 del museu “que té dos començaments”, ha explicat l’artista. Un d’aquests parteix d’una visita al Museu del Gremi Artesà de Fallers de València a la Ciutat Fallera, en què es troba per casualitat amb un possible ninot indultat d’any incert, potser de principi dels anys huitanta, anomenat ‘democràcia’, realitzat per José Azpeitia. És una dona jove, tombada, amb els ulls tancats. “És, literalment, una al·legoria de la democràcia que està adormida o potser morta”, ha afirmat l’autora.

En el fris que l’envolta, una sèrie d’imatges d’arxius familiars realitzades entre els anys cinquanta i setanta del segle passat mostren ‘disparaes’, ‘mascletaes’, ‘cordaes’ i ‘santantonaes’, a manera de partitura atonal, que provoca un ritme de fogueres i disparades que les planxes de zinc tornen a activar. Explica Lola Lasurt que “he intentat reanimar la democràcia amb pirotècnia. La democràcia està danyada, en estat de suspens, paralitzada, com la ‘democràcia’ d’Azpeitia”.

“Un altre començament d’aquesta història es desenvolupa en el pis superior”, ha continuat, on l’artista presenta un fris històric en què ha pintat a l’oli, sobre 42 metres de tela, fotograma a fotograma, una exhibició pirotècnica disparada durant la Gran Fira de Juliol de 2017.

“Em va fascinar perquè recuperava disparades antigues com el castell de pals i les bengales romanes. És una exhibició pirotècnica més lenta, amb poca pólvora, que recorda a l’art cinètic i a les avantguardes pictòriques que equiparaven les seues abstraccions amb composicions musicals”. Aquesta intervenció fa referència també a les teories vinculades a la música atonal, que en aquest cas atenen el timbre del color.

Per a l’exposició, l’artista ha col·laborat amb els estudiants de l’escola del grau superior de Formació Professional d’Artista Faller i Construcció d’Escenografies, que han creat un coixí de vareta, a manera de suport, que acull, protegeix i cuida la figura de la ‘democràcia’.

Nuria Enguita ha conclòs la presentació assenyalant que en aquesta exposició “Lola Lasurt contínua les seues investigacions ‘a deshora’, un pensament en diferit que esquiva la doctrina històrica per a reorganitzar, des del quefer pictòric, altres relats del nostre passat en què les imatges, els objectes i, en aquest cas, les festes populars ens parlen d’un trànsit complex”.

Així mateix, la directora de l’IVAM ha volgut agrair la participació en l’exposició del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València, la Pirotècnia Nadal-Martí de l’Olleria, els estudiants del grau superior de Formació Professional d’Artista Faller i Construcció d’Escenografies, el Museu de l’Artista Faller de València, el Centre de Documentació de la Festa de les Falles i l’Arxiu Fílmic de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).