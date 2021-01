L’assegurança avança un primer pagament de 600.000 euros per l’incendi a les cotxeres de l’EMT

Connect on Linked in

L’assegurança es farà càrrec dels danys ocasionats per l’incendi declarat el passat 5 de desembre a les cotxeres de l’EMT al barri de Sant Isidre i ja ha avançat un primer pagament de 600.000 euros. “Estem a l’espera que Zurich calcule l’import final a abonar, però l’important és que ja ha presentat un compromís formal per assumir el cost dels danys”, ha anunciat l’alcalde, Joan Ribó, durant la seua compareixença en el primer Ple de l’any. El primer edil ha detallat que l’informe de la Policia Científica confirma que el foc va ser un accident i que no s’ha localitzat cap indici que apunte una possible intencionalitat. D’altra banda, el Ple celebrat hui ha rebutjat, amb els vots en contra de l’equip de govern (Compromís i PSPV-PSOE), la creació d’una comissió d’investigació sobre el foc en el depòsit sud de l’EMT, tal com demanava l’oposició.

Després d’acordar la participació a distància de 20 dels 33 regidors i regidores per reduir l’aforament com a mesura preventiva davant la covid-19, l’alcalde, Joan Ribó, ha intervingut en la primera sessió plenària del 2021, de caràcter extraordinari a petició de l’oposició i monogràfica sobre l’EMT. El primer edil ha detallat les conclusions de l’informe de la Policia Científica, que va investigar el foc que es va produir al voltant de les 16.45 hores del 5 de desembre a les instal·lacions de Sant Isidre. Segons el document, el foc es va iniciar en un vehicle Renault model CITY E2 VOITH, matrícula 4911- BRD i número 5174, de 19 anys d’antiguitat, estacionat a la plaça B-48. Tot apunta que l’origen de l’accident pot estar relacionat amb alguna incidència en el quadre elèctric situat darrere de la cabina del conductor. Es tractava d’un autobús que funcionava a gasoil, mentre que la resta de vehicles afectats funcionaven amb gas natural comprimit, la qual cosa va afavorir la propagació. En el lloc dels fets no s’han trobat indicis sobre una possible intencionalitat del sinistre.

L’alcalde ha explicat que, com a resultat de l’accident, 17 vehicles, de 13,81 anys de mitjana i 570.000 quilòmetres recorreguts, han estat declarats sinistre total. La seua retirada, a excepció d’un d’ells, estava prevista per als pròxims mesos. D’altra banda, altres 9 vehicles, amb una mitjana de 17,01 anys, han patit afectació parcial. Ribó ha ressaltat que “no va haver-hi cap problema per a les vides humanes”. La primera autoritat municipal ha recalcat que l’EMT té una flota de 490 autobusos, que en 2019 va realitzar més de 20 milions de quilòmetres. “És una flota en procés de renovació. En 2015, la seua edat mitjana era de 13,1 anys. De 2011 a 2015 només es van comprar quatre autobusos, quan el normal és una renovació d’aproximadament el 8 % de la flota, al voltant de 40-45 autobusos. De 2015 a 2019 s’ha renovat la flota rebaixant l’edat mitjana fins als 9,7 anys en 2020, adquirint 209 autobusos en cinc anys. Està previst que a final d’enguany, l’edat mitjana baixe a 7,5 anys”.

Ribó també ha indicat que l’Ajuntament avalua en 2.047.000 euros els danys provocats, una quantitat que s’ha sol·licitat al segur de l’EMT. L’empresa d’assegurances ha anticipat 600.000 euros fins a fer la valoració definitiva. Pel que fa a la petició de cessament del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, per part de l’oposició, l’alcalde ha contestat que “forçaré la seua dimissió” en cas que “es vacune fora de temps” o bé “utilitze el seu càrrec per emprar diners públics per al seu propi interés” i, “en els altres casos, els analitzarem amb cura”.

Durant el torn d’intervencions, els regidors i regidores de l’oposició han reclamat el cessament de Grezzi per la seua gestió després de l’estafa de quatre milions d’euros, l’incendi a les cotxeres de l’EMT i la sentència que obliga a la companyia d’autobusos a readmetre o indemnitzar una directiva. L’edil Vicente Montáñez, de Vox, ha exigit “ser transparents”. Per a Montáñez, “Grezzi no només genera problemes, no és el gestor que l’EMT necessita”.

En nom de Ciutadans, el seu portaveu, Fernando Giner, ha manifestat que “l’última volta que els Bombers van visitar les cotxeres de l’EMT va ser el gener de 2015”. “Una empresa que té en joc quasi 500 autobusos, no estaria de més una visita dels Bombers a les cotxeres de l’EMT, sabent, a més, que hi ha vehicles molt vells”. Giner també s’ha referit a “les contradiccions” sobre el funcionament i la utilització dels hidrants. Per al síndic de Ciutadans, el president de l’EMT “no és capaç de gestionar l’empresa”. En la mateixa línia s’ha pronunciat la portaveu popular, María José Catalá, qui ha remarcat que “els consellers de l’EMT tenen dret a accedir a la informació” i ha demanat un Consell d’Administració urgent. “Hi ha massa dubtes, massa qüestions que afecten l’EMT”. “Vosté s’encadena al senyor Grezzi”.