L’Associació Cultural Andalusa Al-Andalus 25 Burjassot celebra la seua Setmana Cultural

Amb l’inici de la setmana, l’Associació Cultural Andalusa Al-Andalus 25 Burjassot ha començat també la celebració de la seua Setmana Cultural 2019. Una setmana en la qual les activitats se succeiran fins al diumenge 2 de juny en el qual, després del menjar dels socis, serà la clausura d’aquesta.

Així, després d’iniciar la setmana amb el concurs de petanca per parelles, els dies 28 i 29 de maig celebraran el seu concurs de dominó, a partir de les 20 hores en la seu de l’entitat. Una vegada finalitzat, tindrà lloc el sopar de sobaquillo. El dijous 30 de maig, també a les 20 hores, tindran lloc dues activitats: d’una banda, el concurs de dards i, per l’altre, el taller de samarretes flamenques per a finalitzar la vesprada amb el sopar de sobaquillo.

Per als xiquets, el divendres 31 de maig a les 17.30 hores començarà el pinta cares i l’activitat “Waterwold”, organitzada des de la delegació d’infantils. Aqueix mateix dia, però ja a les 21.30 hores, serà la presentació dels menjars típics andalusos, elaborades per components de l’entitat que, a partir de les 22 hores, podran degustar-les.

El cap de setmana començarà el dissabte 1 de juny amb un ampli programa d’activitats. D’una banda, des de la delegació de joventut es realitzarà l’excursió al Garbí, amb esmorzar, a les 8 del matí. La delegació de festa ha preparat, a les 10 hores, l’esmorzar de germanor i la delegació d’infantils, el menjar. El sopar, aquest dia, estarà a càrrec de la Reina Major i del President de l’entitat, sobre les 21.30 hores en la seu. El dia finalitzarà amb l’actuació del grup “Atzabeja” a les 23.30 hores.

Per a finalitzar la setmana, el diumenge 2 de juny, a les 12 hores l’entitat burjassotense es concentrarà a les 12 hores per a iniciar el romiatge mig hora més tard, a les 12.30 hores; romiatge que els portarà fins a la parròquia de San José Obrer, on realitzaran una ofrena d’aliments i la missa estarà cantada pel Cor Rociero de “Al Andalus 25”.

El tancament de la setmana serà el menjar per als socis a les 15.30 hores.