L’Associació Cultural El Camí del ‘Santo Grial’ unix sinergies col·laboratives amb l’Ajuntament de Massamagrell

Des de la societat civil es fomenta donar a conéixer al municipi a través de diferents actuacions integrades en El Camí del ‘Santo Grial’

L’alcalde de Massamagrell, i Regidor de Turisme, Paco Gómez, s’ha reunit amb la Junta Directiva de l’Associació Cultural El Camí del ‘Santo Grial’ representada per la Dra. Ana Mafé García en qualitat de presidenta en funcions i don Jesús Gimeno com a secretari i tresorer de l’Associació Cultural El Camí del ‘Santo Grial’ i representant de l’Ajuntament de Massamagrell.

Després de l’aturada per la pandèmia del COVID-19, l’Associació Cultural El Camí del ‘Santo Grial’ s’ha tornat a posar en marxa per a dur a terme el seu objectiu estatutari: difondre i consolidar El Camí del ‘Santo Grial’ i la història de la sagrada relíquia.

Des que en el 2016 es traslladara la seu d’aquesta organització nacional des d’Aragó a Massamagrell, l’Associació de caràcter no lucratiu sempre ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Massamagrell per a totes les iniciatives plantejades en pro de mostrar a Massamagrell com l’última etapa abans d’arribar a la Catedral de València. Peregrinacions amb bicicleta, exposicions, xarrades divulgatives o la posada en marxa del projecte plàstic Monument Grial han sigut secundades des del consistori que dirigeix Paco Gómez.

En aquesta ocasió l’objectiu d’aquesta reunió ha sigut planificar les diferents activitats que es duran a terme durant aquest últim trimestre de l’any 2020 a Massamagrell, i així continuar projectant les potencialitats turístiques i culturals del municipi dins del Camí del ‘Santo Grial’ , tant a nivell nacional com internacional.

El calendari d’activitats és molt divers i està planificat en diferents matèries que van des de les esportives a les de caràcter promocional i turístic.

Quant al tema esportiu l’Ajuntament de Massamagrell i l’Associació plantegen a l’octubre la presentació i organització d’una ruta ciclista a través de la “I Peregrinació Ciclista Corona d’Aragó” que partiria des de Massamagrell fins a arribar a la localitat turolense d’Albentosa. Amb diferents escales en els municipis del camí, tindria la seua final en la Catedral de València.

El mes de novembre, es realitzarà la presentació del llibre “ ‘Santo Grial’ : Un estudi que ens revela on es troba la copa de l’últim sopar”, escrit per la Dra. Ana Mafé García. Això servirà de preàmbul a la celebració de l’I Congrés Internacional de Divulgació i Periodisme entorn del ‘Santo Grial’: la seua història i el seu camí. On s’espera un bon nombre de grans divulgadors i periodistes vinculats a la sagrada relíquia.

Per a acabar amb aquest trimestre d’activitats monogràfiques, al desembre està prevista l’organització d’una exposició del Camí del Sant Greal i la “Dinamització del comerç local a través del Camí del ‘Santo Grial’ : consumisc Km 0” on es pretén posar en valor els establiments i negocis d’aquest municipi.

Totes estes activitats presencials seran realitzades en el Centre Cultural de Massamagrell.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, ha declarat després de la reunió que “estem molt contents que Massamagrell continue sent un referent en aquesta ruta i, per aquest motiu, implementarem aquestes accions al costat de l’Associació, que fa un magnífic treball en aquest àmbit”.

D’altra banda, Jesús Gimeno, representant de l’Ajuntament davant l’Associació, ha mostrat la seua satisfacció “amb la predisposició de la institució de continuar col·laborant amb la societat civil, per a continuar treballant pel Camí del ‘Santo Grial’ i que tot això repercutisca positivament en el nostre municipi”.

Des de l’Ajuntament també han aprofitat per a indicar que la celebració de tots aquests esdeveniments estaran supeditats a la situació sanitària global, a causa de la COVID-19.