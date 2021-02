Print This Post

Les veïnes i els veïns poden participar en la lluita contra el càncer dispositant els seus donatius en les vidrioles ubicades en algunes farmàcies i quioscs del municipi

L’Associació de Consumidores Tyrius d’Alaquàs ha celebrat sempre el 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer, amb una col·lecta en diferents punts del municipi per tal de recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Enguany, la situació generada per la pandèmia i les restriccions han impossibilitat aquesta activitat.

Davant d’aquesta situació, l’entitat ha volgut recordar la ciudadania la seua campanya anual i animar-la a participar. Per això, es recorda que les persones interessades poden dipositar els seus donatius en les vidrioles distribuïdes per diferents farmàcies i quioscs del municipi.

Aquesta activitat forma part de la seua campanya anual i és una col·laboració directa amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). La recaptació contribuirà a finançar programes de prevenció i informació, recolzament psicològic i social per a malalts i familiars, residències i pisos d’acollida, finançament d’ajudes a la investigació convocades anualment per la Fundació Científica de l’AECC, la promoció de programes de detecció precoç de càncer de mama i de cures pal·liatives en domicili per a malalts en fase terminal. Totes aquestes accions es duen a terme mitjançant acords de col·laboració amb la sanitat pública.

Des de l’Associació contra el Càncer de València s’ha volgut alertar de l’impacte de la pandèmia en el càncer i s’ha reclamat un Acord Contra el Càncer per a poder donar una resposta comuna a aquesta situació ‘d’emergència’ i aconseguir fer front a les desigualtats en l’accés a programes de prevenció, tractaments i resultats d’investigació.

Des de l’Ajuntament d’Alaquàs es convida també a firmar el manifest a favor de les persones malaltes i les seues famílies per tal que puguen rebre el suport que necessiten malgrat el Covid. El manifest es pot descarregar en el següent enllaç:

http://www.acuerdocontraelcancer.com/