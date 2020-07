L’Associació de Futbolistes del València CF presenta la nova escola de futbol municipal a les famílies d’Alaquàs

Connect on Linked in

L’escola, conveniada amb el València CF, treballarà en coordinació amb l’equip tècnic del club i comptarà amb la supervisió dels seus professionals



L’Associació de Futbolistes del València CF, entitat que s’encarregarà a partir d’aquest curs de la gestió i coordinació de l’Escola de Futbol Municipal d’Alaquàs, va presentar ahir les seues novetats a les famílies interessades del municipi.





En l’acte van ser presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el president de l’entitat, Fernando Giner. En la seua intervenció, el primer edil va destacar que des de l’Ajuntament d’Alaquàs “estem molt il·lusionats amb aquest nou projecte i estem convençuts que l’experiència i el rodatge de l’aquesta associació aportarà un plus de qualitat a la nostra escola i a la formació de les nostres xiquetes i xiquets”.





Per part seua, Fernando Giner indició que “tenim clar que som una escola de formació i per tant la nostra metodologia de treball es basa en la nostra experiència i sistema de formació contínua”. Arran de la situació generada per la pandèmia, Giner va informar que l’escola comptarà amb un tècnic especialista en el procés d’obtenció del certificat de reobertura segura d’instal·lacions esportives.





El responsable esportiu de l’Associació és Juan Sánchez i com a coordinadors esportius de l’escola estaran l’exjugador José Miguel Lino i Alberto Montes. El preparador físic serà Juan Capilla i exercirà com a preparador de porters l’exjugador Luis Pascual. A l’acte van assistir a més la coordinadora administrativa, Susana Peñaranda i el tresorer de l’escola, Arturo Boix.



La nova Escola Municipal de Futbol d’Alaquàs estarà conveniada amb el València CF i treballarà en coordinació amb l’equip tècnic del VCF, posant la seua professionalitat al servei de les famílies d’Alaquàs. Serà una oportunitat per a transmetre a les xiquetes i xiquets d’Alaquàs els valors del València CF i formar-los en aquest esport sota la supervisió dels millors professionals. En la reunió es va assegurar a més que la nova escola disposarà també d’un equip femení.



L’Escola comptarà amb equips des de querubins fins a juvenils i tindrà la seua seu en el Poliesportiu Municipal El Terç d’Alaquàs, una de les millors instal·lacions de la Comunitat València amb dos camps per a la pràctica de futbol 11 i cinc de futbol 8 de gespa artificial. El complex esportiu compta també amb vestuaris per a tots els equips, graderies, gimnàs, sala de fisioteràpia i cafeteria.