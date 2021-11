L’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Alboraia promou el consum local en el Mercat Municipal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’agrupació ha repartit vals de diners a cada membre per a gastar en aquest espai de comerç de proximitat que, com a agraïment, els ha regalat una cistella nadalenca a sortejar

L’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Alboraia ha substituït el seu tradicional menjar anual per una acció que ha buscat promoure el consum local en el Mercat Municipal. Per a això, han repartit entre els seus membres quatre vals de 5 euros cadascun, un total de 20 euros, per a gastar en aquest espai de comerç de proximitat.

Com a resposta, les parades del Mercat Municipal han elaborat una cistella de Nadal en agraïment d’aquesta actuació. Aquest obsequi serà sortejat el 22 de desembre entre totes les persones sòcies de l’associació.

Aquesta iniciativa s’alinea amb les accions que realitza la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Consum que lidera Sebastián Torres per a promoure la importància del comerç local en la vida social, econòmica i laboral del municipi entre la ciutadania, així com el consum de productes de proximitat i quilòmetre 0. Part d’aquests moviments han sigut les campanyes ‘Alboraia eres tu’ o ‘Compres amb cor’, a més de les ajudes contemplades en el Pla Resistir que van repartir més de 850.000 euros en el teixit productiu d’Alboraia.