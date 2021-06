L’Associació de Pintors Artístics de Paiporta exposa els seus quadres al Museu de la Rajoleria

Print This Post

Els treballs de l’Associació, un total de 30 quadres, en la seua majoria olis, podran visitar-se fins al pròxim dia 25 de juny

El Museu de la Rajoleria acull l’exposició de Pintors Artístics de Paiporta en una nova cita amb la col·laboració d’aquest espai cultural amb els col·lectius paiportins. El públic visitant podrà gaudir de part dels treballs realitzats pel seu alumnat al llarg del curs.

La inauguració de la mostra ha comptat amb la presència de l’alcaldessa, Isabel Martín i la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat, acompanyades per part de la corporació municipal. També han estat presents per part de l’associació la seua presidenta, Ana Baviera, i la professora Mª José Bolos, així com part de l’alumnat que exposa els seus quadres.

Per a l’alcaldessa, la mostra d’enguany “té més mèrit si cap que altres anys, ja que els treballs s’han realitzat en un context advers a causa de la pandèmia”. Martín ha subratllat “l’agraïment als i les artistes participants, per compartir el seu talent i la seua sensibilitat amb el poble”, a qui ha encoratjat a “visitar una exposició magnífica”.

Per la seua part, la vicealcaldessa ha expressat la “satisfacció per tornar a gaudir d’una part del patrimoni artístic i humà del nostre poble, compartint els treballs de paiportins i paiportines de tot un curs amb la resta del poble com a part d’un dels majors compromisos del Museu amb la societat paiportina”.

L’Associació de Pintors Artístics de Paiporta porta exposant i col·laborant de manera consecutiva amb el Museu diversos anys. Enguany ho fan amb un total de 30 quadres de temàtica variada. Es tracta en la seua majoria d’olis, fets a partir d’imatges fotogràfiques, encara que també trobem obres en carbonet i pastís.

El Museu obri les seues portes any darrere any als col·lectius i associacions que comparteixen amb la resta de la població les coses a què es dediquen o les que més els interessen, com és el cas ara de l’Associació. La mostra es podrà visitar fins al pròxim 25 de juny. Després serà el torn de l’alumnat de Pintar-te, amb una exhibició de les seues obres.