L’Ateneu concedeix a Lorenzo Silva el Premi de les Lletres 2021 per la seua trajectòria literària

El jurat tria aquesta setmana als guanyadors dels premis de Novel·la, Poesia i Relat Curt, que es donaran a conéixer en la gala del 28 d’octubre

Aniol Resclosa – Girona – Lorenzo Silva – escriptor

València 4 d’octubre 2021.- L’Ateneu Mercantil de València ha concedit a Lorenzo Silva (Madrid, 1966) el ‘Premi de les Lletres de l’Ateneu’ per la seua trajectòria. Amb anterioritat va ser reconeguda la carrera literària de Espido Freide mentre que en la primera edició de la Nit Valenciana de les Lletres va ser distingit l’escriptor Víctor d’Arbre. “Hem decidit atorgar el Premi de les Lletres Ateneu a Lorenzo Silva per la seua productiva trajectòria literària. És, sens dubte, un dels autors més rellevants del panorama literari espanyol”, ha assenyalat la presidenta de l’Ateneu, Carmen de Rosa. L’escriptor madrileny ha escrit novel·les conegudes per tots i obres de no ficció, per a adults i joves. La seua obra ha sigut traduïda al rus, francés, alemany, italià, català, portugués, danés, txec, àrab, anglés, grec, búlgar, romanés i xinés. “Es tracta, sens dubte, d’un reconeixement merescut al talent”, ha afegit Carmen de Rosa.

Lorenzo Silva rebrà aquest reconeixement en la III Nit Valenciana de les Lletres que tindrà lloc el dijous 28 d’octubre a partir de les 19.00 hores en el Saló Stolz de l’Ateneu Mercantil. Serà en aquesta mateixa gala, que recupera el seu format original després de les restriccions del passat any arran de la pandèmia, on es donaran a conéixer els guanyadors del ‘IV Premi Nacional de Novel·la Ateneu Mercantil de València’, el ‘VII Concurs Nacional de Relat Curt Ateneu mercantil’ i el ‘V Certamen de Poesia Ateneu Mercantil’ que convoca cada any l’entitat.

El jurat de la Nit Valenciana de les Lletres, compost per escriptors, editors i crítics literaris, es reuneix el 6 i 7 d’octubre per a seleccionar les obres guanyadores entre els finalistes. La fallada i el nom dels guanyadors es coneixerà la mateixa nit de la gala: 28 d’octubre.

Certàmens literaris

El Concurs de Relat Curt és el que més tradició té en l’Ateneu, en complir la seua setena edició. El guanyador de la passada edició va ser David Robisco amb l’obra ‘Quan la vesprada declina’. El guanyador d’aquest premi rebrà una gratificació de 1.000€ i s’editarà el seu relat al costat del dels finalistes a càrrec de l’editorial Olé Llibres. Quant al V Certamen de Poesia el premi en 2020 va anar a parar als Estats Units, on resideix l’argentina Marta Ana Diz. Va guanyar amb el poema ‘De vidre la poma’. El premiat rebrà 1.000€ i la seua obra serà publicada per Olé Llibres.

Finalment, abans de la Nit Valenciana de les Lletres es donaran a conéixer les novel·les finalistes, de gran qualitat totes elles, així com la composició del jurat que triarà al guanyador o guanyadora. L’any passat es va imposar Susana García Nájera amb l’obra ‘Saudade’, que va rebre un premi de 8.000€, a més de la publicació a nivell nacional de la novel·la per l’editorial abans esmentada.

Sobre Lorenzo Silva

L’escriptor madrileny és autor de nombrosos relats, articles i assajos literaris, així com diverses novel·les, que li han valgut reconeixement internacional. Entre els molts premis i reconeixements concedits destaca ‘L’alquimista impacient’ (Premi Nadal 2000); ‘La Flaquesa del bolxevic’ (finalista Premi Nadal 1997); que va ser adaptada al cinema per Manuel Martín Cuenca, i la ‘La marca del meridià’ (Premi Planeta 2012). Lorenzo Silva ha presentat recentment la seua última obra, ‘Castellà’, en el qual relata la revolta comunera contra els abusos de poder de Carles V.