L’Ateneu Mercantil posa les seues instal·lacions a la disposició de la ciutat de València per a la vacunació massiva contra el Covid-19

La institució compta amb grans espais diàfans per a albergar visites unidireccionals, evitant encreuament entre persones, amb entrada i eixida de l’edifici per llocs diferents

L’Ateneu Mercantil de València, a través de la seua presidenta, Carmen de Rosa, i en nom de la junta directiva de la institució sociocultural, ha posat a la disposició del Govern valencià i de la ciutat de València les seues instal·lacions en la Plaça de l’Ajuntament ,18, de cara a la vacunació massiva contra el COVID-19 que la conselleria de Sanitat tenen projectada realitzar durant els pròxims mesos.

Com a entitat amb vocació de servei a la ciutat de València i a la societat valenciana en general, fidel al seu esperit fundacional en 1879, l’Ateneu ha traslladat oficialment aquest oferiment al president de la Generalitat, Ximo *Pug. L’entitat queda ara a costa de que l’equip de treball designat per la conselleria de Sanitat, que és qui ha de valorar la idoneïtat d’aquest i altres espais oferits, valore si reuneix o no les condicions així com el protocol de seguretat, en el cas que fora necessari. A més, l’Ateneu li ha transmés al cap del Consell, que posa al servei de les autoritats tots els recursos humans que, humilment, li siguen possibles.

En aquest sentit, la presidenta de l’Ateneu, Carmen de Rosa, ha recordat que en moments crítics i puntuals de la història de València, la institució s’ha posat sempre al servei de la ciutat i els valencians. D’aquesta manera, cal recordar que l’entitat mercantil es va convertir en un punt de refugi i acolliment de molts damnificats durant la tragèdia de la riuada de 1957.

La president de l’Ateneu ha volgut posar en relleu, fent seues les paraules d’altres antecessors en el càrrec, “que els valencians, si estem units, som capaços d’aconseguir qualsevol cosa i eixir de les situacions més difícils”, com és en l’actualitat la crisi sanitària generada per la pandèmia. L’Ateneu Mercantil, amb aqueix mateix esperit, decideix oferir a les autoritats les seues instal·lacions si així ho estimen oportú.

Des que es va declarar l’estat alarma al març de 2020 arran de la pandèmia, l’Ateneu va ser de les primeres entitats socioculturals de la ciutat a adequar les seues instal·lacions a la normativa de seguretat sanitària anti Covid-19 establida llavors pel ministeri de Sanitat i, posteriorment, per la conselleria.

Per aqueixa raó, davant la importància d’extremar la seguretat dels seus socis i públic en general, l’Ateneu, per a atendre el volum d’activitats que diàriament ofereix a les seues prop de 4.000 associats, va implementar altres mesures sanitàries complementàries que han contribuït a un major control del públic visitant amb la finalitat de vetlar per la salut de tots en aquests difícils temps que travessem. D’aquesta manera, va instal·lar a l’abril un arc de temperatura en l’entrada de l’edifici i va aplicar un sistema de ventilació amb ozó en els seus salons més espaiosos. L’Ateneu compta amb grans salons diàfans per a albergar visites unidireccionals evitant encreuament entre persones i amb entrada i eixida a l’edifici per llocs diferents.

Mesures de seguretat sanitària

Seguint la normativa vigent en matèria de seguretat sanitària COVID-19, tots els assistents a l’Ateneu passaran per la cambra tèrmica situada en l’entrada principal per a la presa de temperatura abans d’accedir a l’edifici, a més de portar en tot moment la màscara obligatòria. L’Ateneu disposa de dispensadors de gel hidroalcohòlic i totes les seues sales són degudament desinfectades abans de qualsevol esdeveniment. Les estades són ventilades diverses vegades al dia i té establides les rutes de pujada i baixada per al públic així com reduït l’aforament, segons normativa, en tots els seus salons i ascensors.