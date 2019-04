L’Ateneu Musical i Cultural d’Albalat actuarà aquest diumenge al Palau de les Arts

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una actuació que s’engloba dins del cicle de Bandes a Les Arts.

Aquest diumenge 14 d’abril a les 12.00h, l’Ateneu Musical i Cultural d’Albalat de La Ribera actuarà al Palau de Les Arts dins del cicle Bandes a Les Arts.

El projecte presentat per l’Ateneu amb el lema: ‘De Verdi a Penella: del romanticisme al verisme’ va obtenir la puntuació més alta, 90 punts, de les més de 40 bandes que optaven al concert.

A més, l’agrupació presidida per Francesc Jordà, celebra el 75 aniversari de la seua constitució i aquest concert serà la cloenda al seu any de celebració.

El seu director, David Moltó, ha preparat un concert que serà, tal com ha destacat, un viatge en el temps on la primera part estarà íntegrament dedicada a Giussepe Verdi amb un recorregut cronològic per la seua obra i es podran escoltar, entre altres, les obertures de ‘Nabuco’, ‘Juana de Arco’, ‘Ada’ o ‘La Forza del destino’.

La segona part, la dedicaran al mestre valencià Manuel Penella, començant amb dues de les seues partitures menys conegudes ‘Las musas latinas’ i ‘El espejo de las doncellas’ per a donar pas a l’havanera de ‘Don Gil de Alcalá’ que serà interpretada per Casilda Ruestas. Seguidament s’interpretaran les dues cançons més conegudes que Penella va escriure a Conxa Piquer, ‘En tierra extraña’ i ‘La Maredeueta’.

El concert acabarà amb ‘Rapsòdia valenciana’ on el grup de danses El Segreny se sumarà al concert del 75 aniversari aportant les 4 veus solistes, la rondalla i les dolçaines, així com les parelles de ball. Simultàniament, es projectarà un vídeo sobre la Rapsòdia valenciana per a commemorar el centenari de la seua composició.