L’Ateneu recrearà l’esperit vienés en el Gran Concert d’Any Nou amb l’Orquestra Simfònica del Mediterrani

“Aquest auditori és el més idoni, s’assembla al Musikverein perquè té l’acústica perfecta per a interpretar balls de saló”, apunta el director de l’orquestra, Juan Antonio Ramírez

· Enguany, com a experiència exclusiva, el públic podrà menjar després del concert de manera opcional

L’Ateneu Mercantil de València celebrarà per tercer any consecutiu el tradicional Gran Concert d’Any Nou de València en la Sala d’actes el diumenge 2 de gener de 2022 a les 12 hores. Un esdeveniment que comptarà amb l’Orquestra Simfònica del Mediterrani dirigida pel prestigiós director valencià Juan Antonio Ramírez. Aquest esdeveniment, que ja s’ha institucionalitzat, oferirà un concert únic amb un repertori innovador, en el qual hi haurà ball clàssic i alguna sorpresa al llarg de l’actuació. L’any passat va sorprendre el públic amb la interpretació, al costat del cantant Salvador Rierol, de la nadala ‘El Tamboriner’.

No obstant això, l’essència i l’esperit del concert no s’allunya d’un programa centrat en l’ampli repertori de la família Strauss i estarà representat des del seu primogènit fins a tots ells. No faltaran els clàssics com el ‘Danubi Blau’ i es posarà en escena ‘Veus de Primavera’, que és una pàgina ineludible dins dels grans concerts quan els dirigia el mestre Carlos Kleiber. Arrancarà el concert amb l’obertura de l’opereta ‘La ratapinyada’, de Johan Strauss.

Per part seua, el director de la Simfònica del Mediterrani, Juan Antonio Ramírez, ha recordat que quan Viena va institucionalitzar aquest concert el va fer com un concert a l’ús. “Perquè les polkas i els valsos són com per a nosaltres el pasdoble. És una música purament del poble i per al poble”, ha assenyalat per a destacar l’escenari, la Sala d’actes, que recrea l’ànima del concert d’any nou vienés. “Aquest auditori és un dels més importants de la ciutat i el més idoni perquè té l’acústica perfecta per a poder interpretar els balls de saló. A més, s’assembla a la Musikverein de Viena, coneguda com la Sala Gran”, ha afegit el director.

El Gran Concert d’Any Nou comptarà amb dues parelles de ball amb una coreografia adaptada a les peces i al llarg de l’actuació es plasmaran imatges i vídeos amb una realització especial en una pantalla gran.

Menjar després del concert com a gran novetat

A més, per a crear una experiència encara més exclusiva, com es fa a Viena després del concert d’Any Nou, enguany es podrà completar l’oferta musical amb un menjar en el Restaurant de l’Ateneu, on poder continuar gaudint de la màgia del moment. S’han creat dos tipus d’entrades. Els preus oscil·len des dels 20 euros (Platea) als 75 euros (Llotges) sense menjar, i des dels 60 euros (Platea) als 115 euros (Llotges) amb menjar. Aquestes últimes són limitades per raons d’aforament. Les entrades per al Gran Concert d’Any Nou ja estan a la venda en les taquilles de l’Ateneu Mercantil i també poden adquirir-se a través de la web www.ateneovalencia.es