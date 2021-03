L’atleta almussafenya Laura Méndez, seleccionada per a participar en la Marató d’Hamburg

La jove és una de les 100 esportistes que estarà present en aquesta destacada cita del calendari europeu que se celebrarà l’11 d’abril



Serà el seu debut en la prova, que està organitzada pel Nationale Nederlanden Running i la Marató d’Hamburg

El pròxim 11 d’abril, l’atleta almussafenya Laura Méndez debutarà en la Marató d’Hamburg, prova en la qual tan sols participaran 100 esportistes d’elit, entre els quals es troba el kenià Eliud Kipchoge. La jove ha sigut seleccionada per a estar present en una edició diferent a l’habitual i que consistirà a donar quatre voltes a un traçat de 10,5 quilòmetres.



Serà la primera vegada que Méndez estiga present en aquesta convocatòria, que consistirà a donar quatre voltes a un traçat de 10,5 quilòmetres i que tindrà com a màxim protagonista a l’esportista que més expectatives està generant en aquest moment a nivell mundial, el kenià Eliud Kipchoge.



El passat 6 de desembre, la jove va aconseguir concloure la Mitja Marató de València com a segona espanyola amb una marca d’1:13:30 i l’últim cap de setmana de febrer va signar un destacat 17é lloc en la general i un 14a en el rànquing nacional en el Campionat d’Espanya de Camp a través en el qual considera que fou “el cross més dur” de la seua carrera esportiva. Una excel·lent posició tenint en compte que no es tracta de la seua especialitat.



La Marató d’Hamburg, batejada enguany amb el nom de ‘Missió NN’, i en la qual també competirà l’etíop Tirunesh Dibaba, pretén oferir una oportunitat per als i les atletes d’elit en una època en la qual el nombre de competicions ha descendit considerablement per les circumstàncies sanitàries. L’almussafenya, il·lusionada amb aquest nou repte, està ja centrada en els entrenaments per a superar amb èxit aquest rellevant desafiament.