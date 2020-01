L’atur a Paiporta baixa i recupera els registres anteriors a la crisi

L’any 2019 es tanca amb un 14,97% de persones aturades i s’acosta a les xifres de 2007. Paiporta lidera el creixement d’afiliacions a la Seguretat Social a tota la Comunitat Valenciana





Les dades d’atur registrat a Paiporta han tancat l’any 2019 amb xifres que s’acosten cada vegada més als nivells anteriors a la crisi econòmica de 2008. De fet, l’exercici s’ha tancat amb un 14,97% d’atur, segons les xifres de Labora (antic Servef), el que suposa 1.872 persones en cerca activa d’ocupació. Aquestes xifres contrasten amb els pitjors moments de la crisi, al tancament de l’any 2012, quan Paiporta patia una taxa d’atur del 29,25% i 3.318 persones buscant treball, amb el moment més dramàtic al juliol de 2013, quan es va batre el rècord des que es tenen registres, amb un 36,9% de persones desocupades entre la població activa.

Així, d’acord amb les dades facilitades pel govern central i la Generalitat, 2019 continua amb la tendència a la baixa de l’atur a Paiporta i acosta la localitat a xifres similars a les anteriors a la crisi. La dada de desembre és la millor dels últims 12 anys, des de 2007, quan hi havia un 10,33% d’aturats i aturades, és a dir, 1.033 persones.

“És evident que el cicle econòmic ha canviat, i que ara estem en un moment molt diferent al de fa 10 anys, però és innegable que les polítiques portades a terme a la Generalitat, amb els successius governs del Botànic, i a Paiporta, amb el pacte dels partits d’esquerres al 2015, han tingut un impacte positiu sobre l’economia local i sobre la creació d’ocupació, i continuarem treballant en la mateixa línia”, ha afirmat la regidora d’Economia, Beatriz Jiménez.

Així, Jiménez ha destacat l’increment de 300.000 euros per a cursos de formació al 2019, i com s’ha notat un major interés en noves accions formatives, com les de monitors i monitores de menjador o manipulador i manipuladora d’aliments, que s’han sumat a altres consolidades i amb una taxa d’ocupabilitat alta, com és el cas d’Atenent a Casa 4.0, amb el disseny de pàgines web i l’atenció sociosanitària al domicili com a eixos centrals.

“Les polítiques que podem portar a terme les administracions locals no tenen un impacte immediat en la creació d’ocupació, però són un treball de fons per a que les persones amb majors dificultats per a trobar treball milloren la seua formació, l’acrediten i tinguen més opcions d’eixir de l’atur”, ha comentat Jiménez.

La regidora d’Economia, Ocupació i Comerç ha afegit que “estem en avaluació i revisió constant de l’oferta formativa per a que els cursos, tallers i diferents accions s’ajusten a les necessitats de la població paiportina, però també tenim el repte d’incrementar el paper del Servei Municipal d’Ocupació, Formació i Comerç com a agència de col·locació, especialment, per a les empreses locals i dels polígons industrials de Paiporta”.

Líders en afiliacions a la Seguretat Social

D’altra banda, un estudi fet públic per la Generalitat Valenciana ha desvetlat que Paiporta ha sigut el municipi valencià amb major creixement d’afiliacions a la Seguretat Social de l’últim trimestre de 2019 respecte del mateix període de 2018. En concret, les afiliacions a la Seguretat Social i, per tant, la creació de llocs de treball, ha crescut un 4,4%, la xifra més alta de tota la Comunitat Valenciana.