L’atur registrat augmenta el mes de juny en 5.107 persones

L’atur registrat en les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha augmentat en 5.107 persones respecte al mes anterior. Suposa un increment del 0,1% que aprofundix en la tendència d’alentiment del ritme de creixement de la desocupació que es va iniciar el mes de maig. El total de persones parades inscrites en les oficines del SEPE ascendixen a 3.862.883.

Es redueix l’atur en tots els sectors excepte en l’agricultura. La desocupació cau, sobretot, en el sector serveis, de manera significativa en la construcció i també es redueix en la indústria.

En l’augment de la desocupació repercuteix, de manera significativa, apartat dels demandants “sense ocupació anterior”, 14.781 persones, el 48% del total dels quals s’han registrat baix este epígraf en tot el territori, i ho han fet a la Comunitat Valenciana per a optar a l’ofereix pública d’ocupació com a “auxiliar plans de contingència platges COVID-19”.

L’atur femení continua augmentant, amb 24.240 dones més en les llistes de l’atur. L’atur masculí, per contra, es redueix en 19.133 aturats inscrits menys.

Pel que fa a les contractacions, en el mes de juny s’accelera el ritme de creixement de la contractació i s’han signat 308.985 contractes més que al maig, fins a un total d’1.159.602. La contractació acumulada en els primers sis mesos de 2020 ha aconseguit la xifra de 7.299.478.

Així mateix, el mes de maig, es va aconseguir el nivell màxim de protecció del SEPE que va donar cobertura a quasi 6 milions de persones, amb un total de 5.986.864 prestacions gestionades. El mes de maig el SEPE va pagar en prestacions 5.526 milions d’euros, dels quals 3.318 milions es van dedicar a pagar prestacions per ERTE i 2.208 milions a prestacions per desocupació, tant en el nivell contributiu com en l’assistencial.