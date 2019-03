L’Auditori de Paiporta acull l’estrena del documental ‘Soc perquè som’, amb la participació de 12 joves de la localitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La pel·lícula confronta, des d’un punt de vista educatiu, l’amor a la vida i les accions encaminades a destruir-la

L’Auditori Municipal de Paiporta acull el pròxim 21 de març l’estrena del documental ‘Soc perquè som’, que compta amb la participació de 12 joves de la localitat. La pel·lícula planteja, des d’un punt de vista educatiu, la dicotomia entre les accions que encaminen la societat en l’amor cap a la vida, i les que contribueixen a destruir-la.

La peça, coproduïda per l’Associació Sura i Naniwa amb la col·laboració dels ajuntaments de Paiporta, Massanassa i Benetússer, forma part del programa d’educació emocional que fa servir com a metodologia l’Aprenentatge Servei. Aquest mètode consisteix en aprendre un contingut teòric determinat i portar-lo a la pràctica en benefici de la societat per apoderar els i les joves, i realitzar pràctiques de transformació social profundes i reals.

En el cas del documental ‘Soc perquè som’, el contingut és una reflexió sobre la dicotomia ‘visca la vida’ front a ‘visca la mort’, on en un costat de la balança es posen les guerres, la desigualtat, la injustícia, el consumisme o el masclisme i totes aquelles accions quotidianes que els promouen, mentre que a l’altre costat es col·loquen el suport mutu, el respecte, l’humanisme, i tot allò que en el dia a dia afavoreix a la justícia social, el respecte, la dignitat, la llibertat i el ple desenvolupament de l’ésser humà.

El programa d’educació emocional i d’Aprenentatge Servei es va desenvolupar durant el passat curs a les escoles paiportines amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Paiporta, amb l’objectiu de servir de reforç per a xiquetes i xiquets amb dificultats socials, econòmiques o familiars. Ara, el resultat es podrà veure en la gran pantalla per primera vegada, el pròxim dia 21, a L’Auditori municipal de Paiporta. La projecció és d’accés lliure i gratuït i començarà a les 18.30 hores.