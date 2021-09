L’Auditori de Torrent presenta la programació de tardor

Connect on Linked in

Cicles de cinema, festival de flamenc, cançó lírica, teatre, dansa i musicals per a tota la família

L’Auditori de Torrent torna a obrir les seues portes aquesta tardor amb una programació variada, amb grans títols i figures de primer nivell i amb l’objectiu, com sempre, de satisfer els gustos d’un ampli ventall de públic.



Per a començar, els dies 1, 2 i 3 d’octubre, l’Auditori ens proposa un Cicle de Cinema Independent que, en aquesta primera edició, centra la seua atenció en les dones directores, un sector professional tradicionalment ocupat per homes, però en el qual el gènere femení ha anat adquirint el protagonisme que es mereix. En el cicle Dones de Cinema es projectaran els treballs de Giovanna Ribes – “La família (Dementia)” -, Laura Mañà – “La vida comença hui”- i Susi Gozalvo – “Zhao”-. Prèvia a la projecció, hi haurà una presentació a càrrec de les seues directores, acompanyades per Jorge Castillejo, documentalista, investigador i crític cinematogràfic, membre de l’Acadèmia de Cinema d’Espanya. L’accés és gratuït i les invitacions es poden retirar en l’horari habitual de taquilla.

També a l’octubre se celebrarà el Festival Flamenc, que en aquesta ocasió compta amb la participació del Yiyo, que actuarà el dia 22 d’octubre. El Yiyo és un dels balladors emergents amb més projecció a nivell nacional i internacional que, malgrat la seua joventut, ha compartit escenaris amb els més grans del panorama flamenc. Li seguirà un artista que no necessita presentació: Duquende, el 23 d’octubre; un cantaor consagrat, reconegut per la crítica i pel públic com una de les grans figures del cante, i del qual Paco de Lucía va dir que és un monstre que posseeix la màgia del cante, inspiració i tècnica. Per a tancar el festival, un programa que porta per títol “El bolero es vist de flamenc”, el diumenge 24 d’octubre, en el qual el guitarrista i compositor Juan de Pilar i el saxofonista Javier Forner, acompanyats per la veu de Pilar Pacheco, faran un recorregut pels boleros més emblemàtics i coneguts del repertori cubà, des del punt de vista flamenc d’aquests tres magnífics intèrprets.

Els amants de la lírica podran gaudir en aquesta temporada de dos títols imprescindibles del repertori, que arriben de la mà de dues grans companyies habituals en aquest escenari: la sarsuela de Pablo Sorozábal, “La del manoll de roses”, el dia 16 d’octubre, en un muntatge de la Companyia Teatral Clàssics de la Lírica; i per al 12 de novembre es presentarà l’òpera “Carmen”, de Georges Bizet, a càrrec d’Òpera 2001. Finalment, el recital “Grans Concertants d’Òpera” ens portarà el divendres 3 de desembre un recorregut pels moments més espectaculars d’algunes de les òperes de referència del gran públic, de la mà de cinc grans veus integrants de la formació Camerata Lírica d’Espanya.

El gènere teatral ocupa una part important en el cartell d’aquest últim trimestre de l’any: el 8 d’octubre es presenta “Portes Obertes”, una obra interpretada per Cayetana Guillén Corb, en el qual els prejudicis, les contradiccions i els temors són el fil conductor de la història; “El Pla”, una comèdia en la qual Diego Braguinsky, Jordi Ballester i Àngel Figols donen vida a tres amics arraconats socialment a causa de la crisi que ideen un misteriós pla per a eixir del forat en el qual es troben, que podrà veure’s el dia 15 d’octubre; i el 7 de novembre, “Les criades”, un text de Jean Genet que gira sobre les passions humanes, amb una posada en escena impecable i magistralment interpretat per Ana Torrent, Alicia Borrachero i Jorge Calvo,

També el teatre amateur és present gràcies al treball de Coturno Teatre com a organitzador de la Mostra de Teatre Amateur Juan Manuel Ferraro, que enguany celebra la seua XIII edició durant el mes de novembre. Participaran els grups de teatre Pànic Escènic, amb “Les picardies de Molière”, l’1 de novembre; Atrote Teatre, amb “El Quixot en els inferns”, el 6 de novembre; Teatre Circ, amb “La tortuga de Darwin”, el 14 de novembre; i Coturno Teatre, amb “Entre Dons”, el diumenge 21 de novembre.

La dansa sempre és present en les programacions de l’Auditori de Torrent. En aquesta ocasió, dos estils ben diferents de la mà de tres companyies de primer nivell: el 26 de novembre el Ballet Nacional Rus de Serguei Radchenko ens delectarà amb el clàssic “El Trencanous”; el tango de “Univers Piazzolla”, programat per a l’11 de desembre, és un espectacle en el qual la música en directe i el ball comparteixen escenari per a homenatjar el gran compositor argentí en el centenari del seu naixement, tot això de la mà de Berretín de Buenos Aires; i la dansa contemporània de la Companyia de Dansa Fernando Hurtado, que ens porta el 12 de desembre un espectacle per a públic familiar, “Caputxeta Today”.



Sense oblidar-se del públic jove, l’Auditori ens porta el dia 4 de desembre a “La Fúmiga”, actualment un dels grups que més èxits cull en els múltiples festivals que se celebren per tota la Comunitat Valenciana i que segur portarà a l’escenari l’energia i el dinamisme que ofereixen en totes les seues actuacions.



I per a finalitzar el trimestre, en plenes festes nadalenques, l’Auditori ha programat dos musicals per a tota la família: “La Bella Dorment i el bosc amagat”, que podrà gaudir-se el 26 de desembre, i “Alicia en el musical de les meravelles”, que tanca la programació de tardor, el dia 2 de gener de l’any entrant.



Com és habitual, les entrades es posaran a la venda en www.auditoritorrent.com i en les taquilles de l’Auditori (dijous de 17 a 20 h, divendres d’11 a 13 h i des de 2 hores abans del començament de l’espectacle).