L’Auditori de Torrent proposa espectacles de teatre i sarsuela per al cap de setmana, amb El pla i La del manoll de Roses

L’Auditori de Torrent estrena aquest cap de setmana El pla, una comèdia negra escrita i dirigida per Ignasi Vidal en la qual els seus protagonistes es despullen a poc a poc de les seues màscares socials, per a portar fins al límit tot l’instint de supervivència i la noció de l’amistat. Bàsicament, és la història de la trobada de tres amics (interpretats per Jordi Ballester, Diego Braguinsky i Àngel Figols), tres col·legues de misèria, tres éssers del carrer que no semblen personatges de ficció: veiem diàriament a persones com Ramón, Ximo i Andrade en el bar del costat de casa, a l’ascensor o en l’autobús. Són éssers comuns en els quals ningú repararia precisament perquè estem farts de veure’ls. El pla sorprén no sols per la seua història, sinó també per la forma honesta i directa en què Ignasi Vidal ha sabut explicar-la. Trobem humor en el drama intern dels tres personatges arraconats socialment a causa de la crisi. Entre els tres amics volen els punyals, i els dobles sentits estan a l’ordre del dia. Però, sobretot, el que sorprén d’aquesta funció és la seua perfecció formal; sembla que no ocorre gens important, però tot avança imparable cap al final… El pla és, sobretot, una reflexió profunda sobre l’amistat.

La funció es representa aquest divendres 15 d’octubre, a les 20.30 h.



La companyia teatral Clàssics de la Lírica és l’encarregada de posar en escena un dels clàssics del repertori zarzuelístico: La del manoll de roses, sainet líric en dos actes, amb lletra de Anselmo C. Carreño i Francisco Ramos de Castro, i música del mestre Pablo Sorozábal.

Poques sarsueles cal tinguen un tema bàsic, un leitmotiv tan característic i bell, tan evocador com l’expressat en la frase “no vaig tallar més que una rosa”, extreta de la del manoll de roses. El seu autor va utilitzar aquesta trista melodia com a base de la seua obra, col·locant-la ja en la introducció i confiant-la al més sensible dels instruments, el clarinet.

L’acció té lloc en 1934, en una plaça de barri madrileny en la qual es troben un garatge, un bar i una botiga de flors anomenada “La del Manoll de Roses”. Ascensión, la florista, filla de don Daniel, és una mocita madrilenya d’educació acurada. Encara que don Daniel li ha aconsellat acceptar la proposició de Ricardo, jove i simpàtic aviador, Ascensión a qui vol és a Joaquín, el mecànic, que li correspon.

La funció es representarà el dissabte 16 d’octubre, a les 20 h.

Les entrades es posaran a la venda en la web del Auditori, www.auditoritorrent.com, i en les mateixes taquilles de l’Auditori a partir del dijous, de 17 a 20 h, i el divendres, d’11 a 13 h; també poden adquirir-se en taquilla des de 2 hores abans del començament de l’espectacle.