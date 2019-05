L’aula CiL del CEIP L’Horta tindrà continuïtat a l’IES Andreu Alfaro a Paiporta

Connect on Linked in

Paiporta aconsegueix la Unitat Específica d’Atenció a xiquetes i xiquets amb TEA i altres escolars en edat de secundària amb necessitats educatives especials per al pròxim curs





L’aula de Comunicació i Llenguatge (CiL) que fins ara se situava al CEIP L’Horta de Paiporta, i que atenia xiquetes i xiquets amb Transtorn de l’Espectre Autista (TEA), tindrà continuïtat el pròxim curs a l’IES Andreu Alfaro de la localitat, segons ha confirmat oficialment la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports a l’Ajuntament de Paiporta.



En concret, a l’institut paiportí hi haurà a partir del pròxim curs una Unitat d’Atenció Específica. Aquestes unitats adapten les seues característiques a les necessitats de l’alumnat. En el cas de Paiporta, alguns xiquets i xiquetes potencials han estat usuàries d’aquesta unitat TEA i, per tant, el personal docent de la nova aula específica a l’IES Andreu Alfaro tindrà la formació necessària per garantir una escolarització de la màxima qualitat i amb totes les atencions per a xiquets i xiquetes amb aquestes necessitats educatives especials.



Aquesta concessió de la Unitat d’Atenció Específica per a Paiporta respon a la moció presentada per l’equip de govern en un ple municipal recent, iniciativa de l’equip de govern i aprovada per unanimitat; i també gràcies a la petició dels centres educatius del poble i les famílies de les criatures formalitzada en el Consell Escolar Municipal (CEM).



“Des de l’Ajuntament, agraïm enormement les gestions de la Conselleria d’Educació per a facilitar en un temps récord aquest servei fonamental per a les famílies paiportines. També volem donar les gràcies als centres paiportins, que han fet una tasca encomiable i han estat disposats a tot pel benestar de les xiquetes, els xiquets i les famílies”, ha explicat l’alcaldessa, Isabel Martín.



Al mateix temps, la dirigent paiportina ha lamentat “la falta d’escrúpols dels polítics que han sigut capaços d’utilitzar amb finalitat electoralista a xiquets i xiquetes amb necessitats específiques, i que pensen que tot val per intentar desgastar al govern i arrapar-li uns quants vots”.